Este es el castillo medieval mejor conservado de España: fue épico escenario de una gran trilogía de pelis

España es un país con un rico legado medieval, donde numerosos castillos se alzan imponentes sobre colinas y llanuras, evocando épocas de caballeros y batallas. Estas fortificaciones, de diversos estilos y tamaños, se encuentran repartidas por toda la geografía nacional. No obstante, entre todas ellas, hay algunas que se conservan mejor que otras, siendo el mejor ejemplo de ello un castillo escondido en la provincia de Cuenca.

Estamos hablando del Castillo de Belmonte, una fortaleza de origen renacentista y estilo gótico-mudéjar. Fue mandado construir en 1456 por orden de Juan Pacheco, primer marqués de Villena, y es probable que se terminase en 1474 por el segundo marqués Diego López Pacheco. Eso sí, el edificio fue restaurado en el siglo XIX por Eugenia de Montijo, condesa de Teba, quien lo utilizó como residencia tras perder el trono imperial de Francia.

La fortaleza consta de una planta estrellada en cuyas seis puntas se levantan otros tantos torreones cilíndricos, formando así una construcción atípica en la arquitectura civil y militar. Gracias a su valor histórico y a que se consolida como el castillo medieval mejor conservado de toda España, la fortificación ha obtenido títulos como el de monumento histórico-artístico y Bien de Interés Cultural (BIC).

Gran importancia cinematográfica

Lo que muchos no saben es que esta fortaleza no solo es un atractivo histórico, sino que también ha servido de escenario para grandes producciones cinematográficas. Entre ellas, destaca su participación en la adaptación de ‘El señor de los anillos’, donde sus imponentes murallas y su arquitectura gótica fueron el fondo ideal para recrear la atmosfera fantástica de J.R.R. Tolkien. No obstante, también apareció en películas como ‘El Cid’, ‘El crimen de Cuenca’ o ‘El caballero Don Quijote’, entre otras.

El castillo, que combina elementos góticos y mudéjares, ha sido restaurado con sumo cuidado para preservar su autenticidad. Actualmente, se trata de un popular destino turístico y cultural, cuyo interior musealizado permite sumergirse en la época medieval y aprender más sobre la historia de este emblemático castillo. Además, durante los meses de mayo y junio se celebran las Jornadas de Recreación Histórica, en las que la fortaleza cobra vida.

Gracias a su excelente estado de conservación y su relevancia histórica y cinematográfica, el Castillo de Belmonte sigue siendo un símbolo del patrimonio español y una joya arquitectónica que merece la pena visitar. Su singular belleza y ubicación estratégica lo convierten en un referente imprescindible para los amantes de la historia y la arquitectura. Sin duda, se trata de un testimonio vivo del esplendor medieval y un destino inigualable que promete dejarte sin palabras.