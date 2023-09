Esto cuesta el menú de un preso en una cárcel de España

En las cárceles españolas, más allá de la posibilidad de ofrecer una remuneración a los reclusos a cambio de trabajos comunitarios, también se dota a los presos tanto de comida como de cama.

En concreto, Instituciones Penitenciarias estipula que en cada prisión puede destinarse a la alimentación una cifra máxima de 3,78 euros por interno y día. Suele se puede llegar a duplicar esa cantidad en los siguientes días: Nochebuena, Navidad, Nochevieja y día de la Merced (patrona de las instituciones penitenciarias).

No obstante, existe una cárcel de España en la que el almuerzo es diferente al resto. Tal y como recoge Ideal, se trata del penal del Dueso, situado en el municipio cántabro de Santoña.

Allí, se les ofrece a los reclusos la opción de elegir entre dos primeros platos y dos segundos platos. En el resto de prisiones españolas, los presos tienen que adaptarse al primero y segundo que haya, sin tener la oportunidad de escoger entre dos alternativas.

Ese menú de mediodía se ofrece de miércoles a lunes, ya que los martes el almuerzo siempre es el mismo: paella y cuartos traseros de pollo. Teniendo en cuenta su número de internos, el penal de Dueso cuenta con un presupuesto diario de aproximadamente 2.000 euros para servir desayuno, almuerzo y cena.

Tras el almuerzo, en la cena no hay posibilidad de elección, hay disponible un entrante y un segundo plato. Además, tanto el almuerzo como la cena se complementan con pan (horneado en el propio penal), agua y postre (habitualmente fruta).

Mismo gasto que en cualquier otra cárcel

En cualquier caso, pese a lo que pueda parecer a simple vista por esa posibilidad de elegir platos, cabe destacar que la mencionada prisión cántabra gasta lo mismo que el resto de centro penitenciarios españoles. Lo único que ocurre es que la organización es diferente.

En ese sentido, fuentes del penal de Dueso subrayan a Ideal que “hay un presupuesto mensual y se elabora el racionado en función del dinero. Y no te puedes exceder”. Teniendo en cuenta esa exigencia, aseguran que “nuestra modalidad no sale más cara ni tampoco es como la de un restaurante. Si se acaba alguno de los primeros o los segundos, no se reponen”.

Además, la elección de los platos en la cárcel cántabra conlleva un importante inconveniente que a muchos presos no les gusta: el menú se repite semana tras semana. Con ello, los reclusos pierden ese ‘factor sorpresa’ y saben de antemano qué es lo que van a comer cada día.

Dos ejemplos de almuerzos en la prisión de Dueso son los siguientes: lentejas con verduras o patatas a la riojana (primeros platos) y albóndigas en salsa o pollo asado (segundos platos); garbanzos o fideuá (primeros platos) y bacalao o pollo al ajillo (segundos platos).