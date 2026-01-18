Dejó el instituto con 15 años y se convirtió en millonario dos años después sin salir de su habitación: "En el mejor mes conseguí 600.000 euros"

Manos de una persona sosteniendo un mando de color blanco de una consola de videojuegos

Dejar los estudios para jugar o desarrollar un videojuego suena como el plan ideal para muchos jóvenes y adolescentes. Esta situación se idealiza aún más cuando se tiene en cuenta la gran popularidad que tienen los streamers en la actualidad, sobre todo para las nuevas generaciones.

¿Pero qué es exactamente un streamer? Se trata de una persona que transmite contenido en vivo por internet, interactuando en tiempo real con su audiencia por medio de diversas plataformas como Twitch, Kick, YouTube e Instagram.

Mientras comparte actividades como jugar a videojuegos, chatear con sus amigos y seguidores o graba tutoriales puede monetizarlo a través de donaciones, patrocinios y suscripciones, creando una comunidad y un entretenimiento digital moderno.

Según el portal especializado Gizmodo, en la actualidad existen 12 millones de streamers a nivel global; sin embargo, únicamente 2 millones de ellos son considerados profesionales, es decir, que viven de dicha labor.

Un adolescente alemán, millonario gracias a 'Fortnite'

Lennard es un joven alemán de 19 años que en la industria de los videojuegos se hace llamar Rezon. El adolescente se hizo millonario con apenas 17 años de edad tras crear su propio mundo en Fornite, uno de los juegos online más populares del planeta. Además, es considerado uno de los mejores jugadores de dicho videojuego en Alemania.

En una entrevista con el medio alemán Bild, el streamer habla sobre su ascenso económico, su manera de administrar el dinero y realiza una importante reflexión para los jóvenes que pretenden seguir sus pasos.

En primera instancia, Lennard se refiere al origen de sus ganancias: el dinero proviene de Epic Games, "una de las empresas más grandes del mundo", afirma el adolescente, haciendo referencia a la empresa que desarrolla Fornite.

Aproximadamente 30 % de las ganancias de la empresa se destina a desarrolladores cuyos mundos de juego, también conocidos como mapas, son particularmente populares. Rezon es uno de los más exitosos y, por lo tanto, recibe pagos mensuales.

El mes que más dinero ganó con Fortnite

"En el mejor mes conseguí 600.000 euros", expone el adolescente, que generó esa gran cantidad de dinero en diciembre del 2024. "Creo que es importante demostrar que cualquiera puede triunfar", complementa él mismo.

Aunque Lennard tiene un éxito rotundo en la industria de los videojuegos, el joven muestra un significativo nivel de madurez y prudencia al respecto. "Sé que esto no puede seguir así todos los días, ni para siempre", añade el streamer.

El alemán también comenta que su familia intenta recalcarle ese llamado a la prudencia financiera. "Me dijeron: 'Lenny, esto no durará para siempre, sé inteligente con tu dinero'", declara él para los micrófonos del diario alemán Bild.

Finalmente, Lennard le da un consejo con total sinceridad a los jóvenes que pretenden seguir su camino profesional. "Dejé la escuela en noveno grado por Fortnite, y no se lo recomendaría a nadie", sostiene.

Cabe mencionar que el éxito del joven se dio porque convergieron muchos factores, la profesión de los videojuegos no te da ningún tipo de garantía cuando se trata de estabilidad laboral.