Estos son los efectos del cambio de hora en la factura de la luz

Desde 1974 se cambia la hora en España, una medida que podría tener los días contados después de que el pasado lunes el Gobierno propuso en el Consejo de Energía de la Unión Europea que en 2026 se ponga fin al cambio de hora estacional. "Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido", ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejando su posición clara al respecto.

Por el momento, en este 2025, en la madrugada del sábado 25 de octubre al domingo 26 de octubre, los relojes a las 3:00 pasarán a marcar las 2:00, lo que significa que amanecerá más pronto y anochecerá también más temprano.

La medida se implantó generalizadamente en Europa durante el siglo XX. En España fue en 1974 durante la crisis del petróleo como una solución para aprovechar la luz del sol y reducir el consumo de energía. No obstante, de acuerdo al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el cambio de hora supone ahorrar de un 5% en el consumo de electricidad, lo que puede llegar a representar un ahorro de 300 millones de euros en España.

Los cálculos, de acuerdo a la información vertida por Las Provincias en relación a dicho instituto, se sitúa en una medida de 6 euros al año por hogar en España. Así, muchas han sido las voces detractoras de la medida, haciendo hincapié en que no tiene un impacto muy significativo en las facturas de la luz como pueden ser otras cuestiones como las diferentes tarifas eléctricas, más concretamente las de discriminación horaria.

Otro de los principales factores son los hábitos de consumo. El impacto no es igual en las empresas que en los hogares, pero, en lo que es el día a día en casa en esta época del año, por norma general, la demanda de luz aumenta a lo largo de una jornada, debido también a las temperaturas exteriores del invierno, que animan a pasar más tiempo en las viviendas.