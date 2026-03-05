Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Tanner, granjero, cambia los cerdos por los hongos: "Un sistema diferente es posible"
Tanner, granjero, cambia los cerdos por los hongos: "Un sistema diferente es posible"

“Si nosotros pudimos hacerlo, otras familias también pueden”, asegura.

Primer plano de un hombre sosteniendo un montón de setas
Un hombre sosteniendo un montón de setas en sus manos.Getty Images

En el campo, hay temporadas que no se miden solo por la lluvia o la cosecha, sino por las decisiones que marcan un antes y un después. A veces, cuidar la tierra y sostener a la familia exige replantearlo todo: cambiar rutinas heredadas, asumir riesgos y atreverse a imaginar otra forma de trabajar. Eso fue lo que ocurrió en una granja de Iowa, donde una familia decidió que para seguir adelante tenía que empezar de nuevo.

Como agricultor de sexta generación, Tanner Faaborg sabía que no estaba tomando una decisión cualquiera cuando puso en marcha la reconversión de la granja familiar: dejar atrás una explotación porcina y apostar por el cultivo de hongos. Convencido de que la estabilidad económica y la salud de su entorno dependía de un cambio profundo, decidió transformar una ganadería que llegó a albergar más de 8.000 cerdos al año en un proyecto agrícola distinto.

La operación, que hoy funciona bajo el nombre 1100 Farm, elabora extractos y productos a base de hongos, como tinturas, mezclas de café y sales, y los vende directamente al consumidor a través de su tienda online. Para ello, Tanner ha reutilizado la infraestructura existente para adaptarla al nuevo cultivo, transformando los establos en cámaras de cultivo de melena de león y setas ostra.

Un cambio a mejor

El cambio no surge de la noche a la mañana, sino que los Faaborg llevan meses trabajando con The Transfarmation Project, la iniciativa nacida para ayudar a granjas a salir del modelo industrial animal y reconvertirse en negocios agrícolas independientes y sostenibles. El proyecto ofrece desde asesoría técnica para adaptar instalaciones hasta apoyo comercial para acceder a mercados y, en algunos casos, subvenciones para investigación.

Katherine Jernigan, directora del proyecto, destaca que el objetivo no es solo cambiar granjas individualmente, sino demostrar que "un sistema diferente es posible", según recoge The Guardian, ayudando a agricultores endeudados a recuperar autonomía económica y bienestar. En el caso de los Faaborg, ese acompañamiento permitió pasar de una etapa piloto a una hoja de ruta para transformar los antiguos gallineros y naves porcinas en instalaciones de cultivo de hongos.

Al principio hubo cierto escepticismo por parte de la familia con el cambio drástico en la granja, pero con el tiempo la reconversión ganó adeptos y hoy el relevo en las labores del campo incluye a hermanos que antes trabajaban en la cría porcina. Para Tanner, la reconversión ha recuperado el orgullo por el oficio y la conexión con la tierra que, según cuenta, se perdió cuando la granja pasó de ser un modo de vida autónomo a funcionar bajo exigencias de un empleador externo.

"Nuestra familia no es una típica historia de éxito idealizada: no somos hippies ni ricos con dinero extra. Si nosotros pudimos hacerlo, otras familias también pueden", declaró al medio citado. Con esa convicción, los Faaborg no solo defienden su propia transformación, sino que lanzan un mensaje a otros agricultores que se sienten atrapados en el modelo industrial: cambiar es arriesgado, pero también puede devolver el sentido, la dignidad y la ilusión a una vida ligada a la tierra.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

