Tanner, granjero, cambia los cerdos por los hongos: "Un sistema diferente es posible"

En el campo, hay temporadas que no se miden solo por la lluvia o la cosecha, sino por las decisiones que marcan un antes y un después. A veces, cuidar la tierra y sostener a la familia exige replantearlo todo: cambiar rutinas heredadas, asumir riesgos y atreverse a imaginar otra forma de trabajar. Eso fue lo que ocurrió en una granja de Iowa, donde una familia decidió que para seguir adelante tenía que empezar de nuevo.

Como agricultor de sexta generación, Tanner Faaborg sabía que no estaba tomando una decisión cualquiera cuando puso en marcha la reconversión de la granja familiar: dejar atrás una explotación porcina y apostar por el cultivo de hongos. Convencido de que la estabilidad económica y la salud de su entorno dependía de un cambio profundo, decidió transformar una ganadería que llegó a albergar más de 8.000 cerdos al año en un proyecto agrícola distinto.

La operación, que hoy funciona bajo el nombre 1100 Farm, elabora extractos y productos a base de hongos, como tinturas, mezclas de café y sales, y los vende directamente al consumidor a través de su tienda online. Para ello, Tanner ha reutilizado la infraestructura existente para adaptarla al nuevo cultivo, transformando los establos en cámaras de cultivo de melena de león y setas ostra.

Un cambio a mejor

El cambio no surge de la noche a la mañana, sino que los Faaborg llevan meses trabajando con The Transfarmation Project, la iniciativa nacida para ayudar a granjas a salir del modelo industrial animal y reconvertirse en negocios agrícolas independientes y sostenibles. El proyecto ofrece desde asesoría técnica para adaptar instalaciones hasta apoyo comercial para acceder a mercados y, en algunos casos, subvenciones para investigación.

Katherine Jernigan, directora del proyecto, destaca que el objetivo no es solo cambiar granjas individualmente, sino demostrar que "un sistema diferente es posible", según recoge The Guardian, ayudando a agricultores endeudados a recuperar autonomía económica y bienestar. En el caso de los Faaborg, ese acompañamiento permitió pasar de una etapa piloto a una hoja de ruta para transformar los antiguos gallineros y naves porcinas en instalaciones de cultivo de hongos.

Al principio hubo cierto escepticismo por parte de la familia con el cambio drástico en la granja, pero con el tiempo la reconversión ganó adeptos y hoy el relevo en las labores del campo incluye a hermanos que antes trabajaban en la cría porcina. Para Tanner, la reconversión ha recuperado el orgullo por el oficio y la conexión con la tierra que, según cuenta, se perdió cuando la granja pasó de ser un modo de vida autónomo a funcionar bajo exigencias de un empleador externo.

"Nuestra familia no es una típica historia de éxito idealizada: no somos hippies ni ricos con dinero extra. Si nosotros pudimos hacerlo, otras familias también pueden", declaró al medio citado. Con esa convicción, los Faaborg no solo defienden su propia transformación, sino que lanzan un mensaje a otros agricultores que se sienten atrapados en el modelo industrial: cambiar es arriesgado, pero también puede devolver el sentido, la dignidad y la ilusión a una vida ligada a la tierra.