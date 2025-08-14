Estos son los ingredientes que dejan un mal olor persistente y lo que debes hacer para evitar que se extienda por casa

El olor a comida recién hecha puede ser muy agradable, igual que el aroma que se produce mientras se prepara. Sin embargo, la situación cambia radicalmente cuando permanece durante horas, o incluso días, e impregna cortinas, muebles o ropa. Por ello, hay que tomar una serie de medidas que ayuden a evitarlo.

Preparar platos con ingredientes de sabor fuerte puede agravar el problema con los malos olores. Por ejemplo, el pescado, al oxidarse, libera trimetilamina (TMA), un compuesto volátil con olor a amoníaco. Marinarlo en leche, limón o vinagre antes de cocinarlo puede reducir este efecto.

El ajo y la cebolla también liberan compuestos de azufre durante la cocción, que permanecen mucho tiempo en el aire. Por su parte, especias como el curry, comino o cilantro contienen aceites esenciales que, al evaporarse, se impregnan en las superficies con facilidad.

No obstante, esto no solo depende de la comida en sí, sino también de cómo se cocina, ventila y limpia la cocina. Cuando no tenemos una campana extractora eficiente y limpia o no abrimos las ventanas, los vapores de la cocción se acumulan en el aire y terminan fijándose en todo tipo de superficies: paredes, textiles, muebles...

Además, ciertos materiales como madera sin tratar, tapicerías, manteles o cortinas absorben rápidamente los olores y los liberan cada vez que cambia la temperatura o la humedad.

Cómo prevenir y eliminar los olores rápidamente

Prevenir los olores es más fácil que eliminarlos, con lo que hay que hacer todo lo posible para conseguirlo. Afortunadamente existen muchos trucos sencillos, recogidos por Stirile, que nos pueden ayudar:

Aísla la cocina . Cierra puertas y coloca una toalla en la base para que el olor no se esparza al resto de la casa.

. Cierra puertas y coloca una toalla en la base para que el olor no se esparza al resto de la casa. Activa la campana antes de cocinar, no después . Esto evita que los vapores se acumulen en el ambiente.

. Esto evita que los vapores se acumulen en el ambiente. Usa métodos de cocción menos invasivos . Hervir, hornear o cocinar al vapor genera menos olor que freír en aceite.

. Hervir, hornear o cocinar al vapor genera menos olor que freír en aceite. Adoba con limón o vinagre carnes y pescados para reducir el olor que emiten al cocinar.

para reducir el olor que emiten al cocinar. Controla la humedad . Usa un deshumidificador si el aire es denso, ya que la humedad fija los olores en las superficies.

. Usa un deshumidificador si el aire es denso, ya que la humedad fija los olores en las superficies. Limpieza frecuente. No olvides las zonas invisibles como filtros de campana, horno o el desagüe del fregadero. También lava textiles como trapos y cortinas regularmente.

En caso de que, por cualquier motivo, se haya producido mal olor en la estancia, también hay formas de eliminarlo, aunque la clave es actuar con rapidez, en cuanto se termine de comer si es posible.

Ventila bien el espacio . Abre todaslas ventanas y puertas para que circule el aire y enciende la campana extractora o un ventilador durante, al menos, una hora.

. Abre todaslas ventanas y puertas para que circule el aire y enciende la campana extractora o un ventilador durante, al menos, una hora. No dejes basura con restos de comida . Saca la bolsa lo antes posible, especialmente si contiene pescado salsa o carnes. También puedes espolvorear bicarbonato en sodio en el fondo para neutralizar los malos olores.

. Saca la bolsa lo antes posible, especialmente si contiene pescado salsa o carnes. También puedes espolvorear bicarbonato en sodio en el fondo para neutralizar los malos olores. Hierve vinagre con cítricos . Una mezcla de una taza de vinagre con dos tazas de agua y algunas cáscaras de naranja o limón puede neutralizar olores permanentes. Déjala hervir de 5 a 10 minutos. Puedes añadir canela o clavos para darle un toque aromático.

. Una mezcla de una taza de vinagre con dos tazas de agua y algunas cáscaras de naranja o limón puede neutralizar olores permanentes. Déjala hervir de 5 a 10 minutos. Puedes añadir canela o clavos para darle un toque aromático. Utiliza absorbentes naturales . Coloca tazones con café molido, mitades de patata con sal espolvoreada y algunas cáscaras de naranja o limón también puede ayudar.

. Coloca tazones con café molido, mitades de patata con sal espolvoreada y algunas cáscaras de naranja o limón también puede ayudar. Prepara un ambientador casero . Mezcla agua, unas gotas de alcohol isopropílico y tu aceite esencial favorito (lavanda, limón...). A continuación, rocía sobre telas y superficies para quitar los olores en lugar solo cubrirlos.

. Mezcla agua, unas gotas de alcohol isopropílico y tu aceite esencial favorito (lavanda, limón...). A continuación, rocía sobre telas y superficies para quitar los olores en lugar solo cubrirlos. Limpia todo inmediatamente. No dejes ollas, platos o encimeras sucias hasta el día siguiente. La grasa acumulada se descompone y genera olores.