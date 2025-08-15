Un estudiante intenta pagar el parking con dinero en efectivo, desata un episodio de furia y un final en los tribunales

Un estudiante intentó pagar el aparcamiento con dinero en efectivo y terminó desatando un episodio de furia. El final, como en muchas otras ocasiones en temas parecidos, lo ha llevado a los tribunales.

Oliver Griffiths dejó el coche en el campus de su universidad en Australia. Pero recibió una multa de 97 dólares, unos 83 euros, y él ha decidido iniciar acciones legales, defendiendo que él quiso pagar en efectivo y no le dejaron.

El joven, de 21 años, según ha informado el diario británico Express, alegó que había querido pagar en efectivo, pero no había ningún parquímetro disponible para efectuar el pago.

Pese a ir a los tribunales, el protagonista no consiguió lo que buscaba y la batalla legal terminó de la misma manera que empezó. El Tribunal Local de Wollongong rechazó su reclamación por la sanción.

La decisión judicial ha hecho que el joven, lejos de lograr su objetivo, ha tenido que pagar la multa y también otros 98 dólares por las costas de la gestión del asunto en los tribunales.