Un billete de 50 euros en tu cartera puede valer más de lo que imaginas y estos son los motivos

El dinero en efectivo sigue desempeñando un papel fundamental en la vida cotidiana. Según informa el diario danés Chip, en el mundo contemporáneo hay múltiples formas de pagar en una tienda, un restaurante o cualquier negocio. Pero hay una forma que nunca defrauda. La más segura: el dinero en efectivo.

Tal como reza la publicación, hay situaciones que pueden conllevar un riesgo: si el teléfono móvil se queda sin batería o si no se puede pagar con tarjeta en un establecimiento arraigado a las normas del pasado. Por ello, es importante llevar siempre algún colchón en efectivo en el bolsillo, "algo sólido con lo que puedas recurrir en una emergencia", como por ejemplo:

Situaciones excepcionales en casa, como pedir una pizza y que no traiga datáfono.

Problemas para volver a casa después de una fiesta, pagar un taxi cuando no tienes batería en el móvil.

Un pequeño truco que siempre ayuda

Según el medio de comunicación, el billete de emergencia no debe guardarse solo en la cartera junto con el resto del dinero, "porque entonces existe el gran riesgo de que simplemente lo gastes y te quedes con las manos vacías de nuevo en una emergencia". Por ello, es mejor doblar el billete para que "desaparezca en lo más profundo de la cartera, o en uno de los bolsillos para las tarjetas de crédito".

Reforma europea

El Parlamento Europeo aprobó en junio del pasado 2025 una reforma que va a cambiar la manera de pagar bienes costosos (como un coche de segunda mano, un reloj o un sofá) o incluso trabajos como las obras. A partir del año 2027 no se podrán pagar en efectivo cantidades superiores a 10.000 euros. De este modo, el pago tendrá que realizarse a través de otros medios como las transferencias bancarias o las tarjetas.

Tal y como recoge el medio de comunicación francés Journal des Femmes, ese límite de 10.000 euros no es fijo, ya que podrá ser más bajo en los países que decidan ser más estrictos con los pagos en efectivo. Otra novedad que va a traer esta reforma europea es que para pagar en efectivo cantidades entre los 3.000 y los 10.000 euros, se exigirá al pagador que presente al vendedor una prueba de identidad.