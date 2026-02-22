Los jóvenes franceses acusan la prohibición de las redes sociales a menores de 15 años: "Volveremos a la prehistoria"

Francia, como España, avanza para proteger a sus menores de 15 años de los males de las redes sociales. El Ejecutivo francés quiere que los adolescentes y usuarios se sometan, desde el inicio, a exhaustivas verificaciones de edad en plataformas como Instagram, X (antes Twitter) o Facebook. Según ha podido confirmar el diario Le Monde, el anuncio no ha tenido gran acogida entre los jóvenes de ese país.

"No voy a llorar por ello, pero va a ser menos práctico para algunas cosas", asegura una joven en conversación con el medio de comunicación. "Para mí, va a ser excitante. TikTok, Snapchat... Estoy pasando por eso, no sé... ¿Dos horas al día? Ya no podremos hacer nada, vamos a volver a la prehistoria". Uno de sus compañeros, de 13 años, ironiza que "si queremos jugar un partido de cinco, no seremos capaces de organizarnos, ¿Cómo lo haremos? ¿Tendremos que enviar cartas?".

Tal y como reza la publicación, para muchos jóvenes la comunicación entre amigos es principalmente a través de mensajes directos enviados en plataformas como Snapchat, TikTok o Instagram. No obstante, los detalles de la nueva legislación están por ver.

"Están dramatizando la situación"

Para los jóvenes entrevistados en Le Monde, los adultos que proponen la nueva ley están "dramatizando un poco la situación". "Si solo ves uno o dos vídeos de vez en cuando, no es nada peligroso", asegura, con valentía.

Pero esto choca con una de las encuestas consultadas por el periódico, en la que en verano de 2025 se entrevistó a 1.000 adolescentes de ese país: más de dos tercios de ellos (67%) estaban "a favor de prohibir las redes sociales antes de los 15 años" y limitar el uso de plataformas "lo que les genera ansiedad".

"Los padres comparan mucho las redes sociales con las drogas. Creo que hay algo de verdad en ello", admite Pierre, de 14 años, en conversación también con el diario. Él mismo admite que TikTok le cansa, pero "no puedo dejar de verlo".

Por su parte, Enola, otra joven francesa, critica que "¡No es culpa nuestra! Son las redes sociales las que deberían filtrar el contenido peligroso". "También son los padres quienes no ponen suficientes límites", culmina.

Sin embargo, según el medio de comunicación, la Ley no impone una herramienta específica de verificación de edad: la seguridad de los datos de los usuarios dependerá de las decisiones técnicas de cada plataforma. Algunas soluciones no transmiten ningún dato de forma remota, ya que la verificación se realiza directamente en el dispositivo del usuario