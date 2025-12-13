Franck, arqueólogo subacuático: "Se encontró un cuenco con la inscripción 'por Cristo el Mago' escrita en griego"

A lo largo de la historia de la humanidad hay una infinidad de objetos, los cuales por diversas razones han resultado extraviados. Algunas de las principales causas de ello son ocultaciones intencionales, simplemente el tiempo del paso y del olvido, o eventos catastróficos tales como guerras o desastres naturales.

Sin lugar a dudas, los cuerpos de agua, tales como los océanos y ríos, albergan una cantidad enorme de objetos, pecios y estructuras sumamente relevantes para la historia de la civilización humana.

Frank Goiddo es un arqueólogo subacuático de origen francés, su labor consiste en investigar, registrar, recuperar y conservar el patrimonio histórico, sumergido, como pecios y estructuras en mares, ríos y lagos.

Un descubrimiento cristiano



En entrevista con el medio de comunicación galo, RTL, el investigador de 78 años habla sobre algunos de sus descubrimientos, entre los que se destaca un hallazgo de índole cristiano en el Puerto de Alejandría.

Respecto a ello, el arqueólogo comenta sobre lo emblemático que es dicho lugar en el marco histórico de la humanidad. "Era un lugar fabuloso, uno de los más importantes de la antigüedad. Al este de este puerto se encuentran todos los aposentos reales", declara el hombre.

“Se encontró un cuenco con la inscripción 'por Cristo el Mago' escrita en griego”, afirma Frank. Este elemento era implementado para efectuar ceremonias de adivinación, data del siglo I, lo que lo convierte en uno de los primeros objetos en llevar la inscripción ’Cristo’, según indica el medio francés.

Su mayor orgullo

Aunque el cuenco mencionado anteriormente es sumamente relevante, para Goddio, hay otro descubrimiento que lo enorgullece aún más. Se trata de una escultura egipcia, “una colosal estatua de granito rosa que representa a Hapy, el dios del Nilo, que trae abundancia y fertilidad a Egipto”, manifiesta el científico.

Frank se muestra optimista sobre el futuro de su labor profesional, con muchas ganas de seguir indagando en las profundidades del mar. "Volveremos a Egipto el próximo mayo para nuestra misión anual, al puerto de Alejandría", expresa el arqueólogo.