Euforia en la paleontología tras descubrir una nueva especie: el gigante carnívoro de cuello extremadamente largo de hace 183 millones de años

Sorprendente descubrimiento en Alemania. Hace 183 millones de años, un lagarto de largo cuello, un plesiosaurio, se hundió y terminó en el lecho marino que poco después se convirtió en Europa continental. Desde que fue desenterrado en 1978 al suroeste de ese país, los investigadores han estudiado su perfectamente conservado esqueleto, pero nunca han descifrado de qué especie se trataba. Hasta ahora.

Según publica el medio danés Videnskab, el resultado fue histórico: una especie que nunca antes se había registrado, un Plesionectes longicollum. Ida Bonnevier Wallstedt, paleontóloga del Museo Natural de Dinamarca, asegura que los plesiosaurios "eran un gran grupo de reptiles que vivían en el mar, al mismo tiempo que los dinosaurios", hace aproximadamente 203 millones de años, hasta el impacto del meteorito hace 66.

En declaraciones recogidas por el medio, asegura que "vivían en la mayor parte del mundo". A grandes rasgos, dice, se pueden dividir en dos grupos: "los que tienen cuellos cortos y cabezas grandes, y los que tienen cabezas pequeñas y cuellos largos". El plesionectes longicollum del que trata el nuevo estudio era de este último tipo.

Bonnevier celebra que "es un momento fantástico para la investigación de los plesiosaurios". "En las últimas décadas, es cuando realmente hemos comenzado a observar más de cerca el tejido blando en los fósiles: por ejemplo, la piel petrificada", explica. "Esto nos da una visión completamente diferente de la vida de estos animales". Asimismo, los investigadores están obteniendo nuevas herramientas para estudiar los fósiles.

Asimismo, relata que el hallazgo era impensable hace diez años. Bonnevier cree que los plesiosaurios están "demasiado a la sombra de los dinosaurios". "La cultura popular está empezando a darse cuenta de lo fascinantes que eran los diferentes reptiles marinos, por ejemplo, con los mosasaurios en las películas de Jurassic World", concluye.