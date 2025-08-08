Europa encuentra una forma barata y curiosa de almacenar energía durante meses: crean la batería de arena más grande del mundo

La noticia llega desde Finlandia y es buena para Europa. En concreto, en un pueblo del sur del país nórdico, donde un enorme silo se ha convertido en un inesperado reservorio energético.

Como recoge la prensa internacional, este gran silo de roca pulverizada consigue almacenar durante meses un calor 'limpio y económico' a partir de una idea de dos amigos y aficionados al mundo de la energía hace años.

De aquel proyecto pionero nació lo que hoy es la batería de arena más grande del mundo en funcionamiento. Se trata de la batería térmica de Polar Night Energy, inaugurada hace dos meses.

Esta batería tiene una capacidad de almacenamiento térmico de 100 MWh, con una eficiencia de entre el 85% y el 90%, datos que garantizan un horizonte optimista.

La nueva estructura se eleva hasta los 13 metros de altura, por 15 de ancho para dar cabida a unas 2.000 toneladas métricas de esteatita triturada, un subproducto de la fabricación de chimeneas finlandesas, básicamente roca pulverizada.

Dicha roca, almacenada en un silo aislado, se vuelve un acumulador de energía térmica de dimensiones gigantescas y con una capacidad inmensa de abastecer las necesidades caloríficas. Según el portal especializado TechCrunch, hasta una semana en invierno o un mes en verano.