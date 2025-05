Una experta en lenguaje corporal destapa qué significa cuando alguien se toca la nariz delante de ti

Las personas se expresan a través de dos tipos de lenguajes, el verbal y el no verbal. Y aunque el primero pueda ser más explícito que el segundo, hay ocasiones en las que el lenguaje no verbal aporta más información que el verbal.

En ese sentido, Adrianne Carter, experta en comunicación y lenguaje corporal, ha destapado recientemente cuál es el significado que tiene que una persona se toque la nariz delante de ti.

Tal y como recoge el medio de comunicación griego Iefimerida, Carter ha explicado en un vídeo publicado en la red social TikTok que la acción de tocarse la nariz (a no ser que la persona que lo hace se encuentre resfriada o se rasque porque le pica) puede ser una forma sutil de demostrar que está en desacuerdo contigo.

"Tirar o frotarse la nariz a menudo puede significar que no les gusta lo que están escuchando o que posiblemente no están de acuerdo con lo que se les dice", ha expresado la experta en comunicación y lenguaje corporal.

Carter ha añadido al respecto que la citada acción "a menudo es una señal de insatisfacción o un mensaje subconsciente que dice: 'Rechazo lo que escucho de ti'".

Igualmente, Adrianne Carter ha destacado que si alguien se rasca la nariz mientras habla, puede ser una señal de que no está de acuerdo o no se siente cómodo con lo que está expresando.

En ese sentido, la especialista en lenguaje corporal ha indicado que la persona que se toca la nariz al hablar "no tiene plena confianza en sí misma y no se siente completamente conectada con sus palabras; no expresa verdaderamente lo que siente".

