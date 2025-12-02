Un plan de Dinamarca amenaza a uno de los productos más exportados por Extremadura por una subida de impuestos sin precedentes

Malas noticias para Extremadura. Uno de sus productos más exportados, el tabaco, podría sufrir una subida de impuestos sin precedentes debido a una reforma fiscal impulsada por Dinamarca.

El país nórdico, que hasta el 31 de diciembre ostenta la presidencia del Consejo de la Unión Europea, ha propuesto que el tabaco calentado pase a estar gravado por peso y no por unidad.

Según informan desde el medio de comunicación Euractiv, el cambio supondría un incremento fiscal del 132% respecto a la actual propuesta fiscal de la Comisión Europea para el tabaco calentado.

En términos económicos, el plan de Dinamarca se traduciría en una subida de hasta 1,80 euros por cada paquete de 20 unidades. Ese encarecimiento pondría en entredicho la competitividad de los productos alternativos frente al cigarrillo de combustión convencional.

Además, ese aumento del precio podría incentivar el contrabando. Un ejemplo de ello es Francia, donde una reciente subida de impuestos ha provocado que más del 40% del tabaco consumido sea ilegal, lo que conlleva un riesgo para la salud y perjudica a lo propia recaudación fiscal.

La importancia del cultivo en tabaco en Extremadura (y en España)

El cultivo de tabaco está ganando fuerza en España. Según la edición 2025 del informe Relevancia Socioeconómica del Sector del Tabaco en España, la actividad aporta anualmente al PIB 3.755 millones de euros y genera 61.500 puestos de trabajo (48.600 de ellos a jornada completa).

En España, hablar de cultivo de tabaco es sinónimo de hablar de Extremadura. La región es el gran pilar sobre el que se sostiene el sector, concentrando más del 98% de la producción nacional y vinculando a unas 20.000 familias que, en su mayoría, viven en zonas rurales.

En el año 2024, el 74% del tabaco producido en Extremadura se exportó, alcanzando una cifra de entre 70 y 80 millones de euros en ventas al exterior. El principal motivo de esa elevada cifra de exportación es que el tabaco extremeño cuenta con un gran prestigio internacional gracias a su calidad y sostenibilidad. Gran parte del mismo se destina a la fabricación de productos de tabaco calentado en Europa, precisamente los que se verían afectados por el plan de Dinamarca.