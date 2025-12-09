Ferran Adrià, chef: "Si viene una persona de fuera, le pago algo más por estar lejos de su familia"

El famoso chef Ferrán Adrià, después de fundar El Bulli y reconvertir su reconocido restaurante, posteriormente, en un laboratorio de ideas culinarias, ha afirmado que "todo el espíritu de lo que es elBulli, a nivel de cariño, es el mismo" que a nivel culinario. Ahora "es un museo estable que lo que hace es mejorar y te tratan y reciben como si fuese un hotel", según contó el chef en Cafè d'idees, de TVE.

Adrià ha convertido, así, el mismo lugar en el que se encontraba elBulli en el proyecto elBulli1846, donde, a través de la Fundación elBulli, se dedica a investigar y promover la creatividad y la innovación gastronómica. Además, elBulli1846 funciona durante parte del año como un museo, donde se pueden ver archivos, maquetas y otros materiales que documentan la historia de este restaurante.

Ferran Adrià ha destacado, además, la importancia de la inmigración en la hostelería española y ha querido dejar clara su postura frente a otros discursos: "En elBulli trabajaron unas 2.000 personas, muchas de ellas de América Latina. Yo no veía inmigrantes, eran igual que los demás. Tampoco veía diferencias entre hombres y mujeres, yo buscaba talento. De 1.400.000 personas que trabajan en la hostelería en España, más del 35% son inmigrantes. Se les tiene que cuidar", ha recordado el conocido chef.

Es más, ha afirmado: "En elBulli Foundation, si viene una persona de fuera cobra igual que una persona de aquí y, si puedo, le pago un poco más porque está lejos de su familia. Falta mucho cariño a los buenos inmigrantes, que son la mayoría", dejando claro su postura respecto al acogimiento de la inmigración y el talento que puede aportar en muchos casos.

Este chef, innovador en todas sus iniciativas, decidió ya hace unos años, aún cuando estaba en plena ebullición su restaurante, una enciclopedia de la restauración gastronómica que llamó Bullipedia, en multiformato y que se encuentra actualmente publicada en la web de su fundación. Consiste en una colección transversal de decenas de libros, que permiten lo que él denomina como una comprensión holística de la restauración gastronómica.

Está dirigida a todos los profesionales que pertenecen al ámbito de la restauración gastronómica: profesionales de sala, profesionales de cocina y personal de gestión o administración. Pero también cuenta con obras específicas pensadas para creativos, gestores, sumilleres, etcétera. que busquen información con un contenido más técnico.