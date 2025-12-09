Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ferran Adrià, chef: "Si viene una persona de fuera, le pago algo más por estar lejos de su familia"
Sociedad
Sociedad

Ferran Adrià, chef: "Si viene una persona de fuera, le pago algo más por estar lejos de su familia"

El reconocido cocinero defiende el talento que aportan muchos inmigrantes que trabajan en la hostelería en España.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
El prestigioso cocinero Ferran Adrià.
El prestigioso chef Ferran Adrià.Getty Images

El famoso chef Ferrán Adrià, después de fundar El Bulli y reconvertir su reconocido restaurante, posteriormente, en un laboratorio de ideas culinarias, ha afirmado que "todo el espíritu de lo que es elBulli, a nivel de cariño, es el mismo" que a nivel culinario. Ahora "es un museo estable que lo que hace es mejorar y te tratan y reciben como si fuese un hotel", según contó el chef en Cafè d'idees, de TVE.

Adrià ha convertido, así, el mismo lugar en el que se encontraba elBulli en el proyecto elBulli1846, donde, a través de la Fundación elBulli, se dedica a investigar y promover la creatividad y la innovación gastronómica. Además, elBulli1846 funciona durante parte del año como un museo, donde se pueden ver archivos, maquetas y otros materiales que documentan la historia de este restaurante.

Ferran Adrià ha destacado, además, la importancia de la inmigración en la hostelería española y ha querido dejar clara su postura frente a otros discursos: "En elBulli trabajaron unas 2.000 personas, muchas de ellas de América Latina. Yo no veía inmigrantes, eran igual que los demás. Tampoco veía diferencias entre hombres y mujeres, yo buscaba talento. De 1.400.000 personas que trabajan en la hostelería en España, más del 35% son inmigrantes. Se les tiene que cuidar", ha recordado el conocido chef.

Es más, ha afirmado: "En elBulli Foundation, si viene una persona de fuera cobra igual que una persona de aquí y, si puedo, le pago un poco más porque está lejos de su familia. Falta mucho cariño a los buenos inmigrantes, que son la mayoría", dejando claro su postura respecto al acogimiento de la inmigración y el talento que puede aportar en muchos casos.

Este chef, innovador en todas sus iniciativas, decidió ya hace unos años, aún cuando estaba en plena ebullición su restaurante, una enciclopedia de la restauración gastronómica que llamó Bullipedia, en multiformato y que se encuentra actualmente publicada en la web de su fundación. Consiste en una colección transversal de decenas de libros, que permiten lo que él denomina como una comprensión holística de la restauración gastronómica.

Está dirigida a todos los profesionales que pertenecen al ámbito de la restauración gastronómica: profesionales de sala, profesionales de cocina y personal de gestión o administración. Pero también cuenta con obras específicas pensadas para creativos, gestores, sumilleres, etcétera. que busquen información con un contenido más técnico.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 