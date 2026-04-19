Una joven explota contra los que quieren abolir el teletrabajo: "¿Cómo vamos a tener hijos si no tengo tiempo?"

La influencer Lena Ruiz, @lennaruiz en Instagram, ha publicado un vídeo donde reflexiona acerca del teletrabajo y la relación que tiene con la maternidad entre las mujeres. Según esta chica, es imposible plantearse tener hijos si todos los días hay que ir a la oficina.

"Son las ocho de la tarde y acabo de llegar a casa de la oficina. Esta es la hora a la que llego a casa cuando voy a la oficina a trabajar y no teletrabajo", comienza explicando esta chica, que se pregunta "qué cojones le pasa a la gente en la cabeza cuando se plantea abolir el teletrabajo".

Al hilo de esto, menciona un estudio que relacionaban "directamente" el teletrabajo con la natalidad. "Lo decían como 'oh, un tremendo hallazgo que jamás te habrías imaginado'. Sí que me lo imagino porque ¿cómo me voy a plantear tener hijos si no tengo tiempo?", se pregunta esta joven.

"Cinco hombres con traje deciden que es mejor para la cultura de la empresa estar en la oficina", opina Lena Ruiz, que se pregunta qué pasa con ella, "con mi familia" y "con mi casa".

"No tenemos tiempo"

"Me cabrea mucho porque nos hacen sentir el teletrabajo como si fuera un teletrabajo, y sí, seguramente los es porque hay otras generaciones que no lo han tenido, pero es que estamos en un punto en el que tenemos que trabajar dos personas a tiempo completo para poder sacar adelante una casa", explica.

"Lo único que nos queda de respiro, de remanso de paz, de poder organizarnos es teletrabajar porque cuando teletrabajo puedo vivir para ir al gimnasio, para organizarme, para comer en casa, para buscar a mis hijos al colegio es el teletrabajo", asegura esta chica.

"Si no tenemos hijos es porque no tenemos tiempo, y si quieren que tengamos hijos que no me quiten el teletrabajo, y si no, que me paguen mejor", termina reclamando Lena Ruiz.