Joan Romero, catedrático emérito de Geografía Humana: "El mayor fracaso de la democracia española es no haber atendido las crecientes necesidades de vivienda asequible para los jóvenes"

¿Cuáles son las posibles salidas a la crisis de la vivienda? "Hay una cohorte de jóvenes españoles, entorno a 10 millones, mayores de 18 años y menores 32, a la que los poderes públicos no le han prestado la atención debida desde hace décadas, desde la segunda parte de los años noventa". Así lo afirma Joan Romero González, catedrático emérito de Geografía Humana de la Universidad de Valencia, en el canal de Youtube de la asociación Conversaciones del Bien Común (CBC), una serie de diálogos online guiado por el economista Francisco Álvarez y publicados por el periódico digital Hoy Lunes.

La primera cuestión es que "este pilar del Estado del Bienestar nosotros lo empezamos muy tarde", afirma este experto, y, en segundo lugar, "cuando se apruebó la Constitución, los primeros gobiernos socialistas pusieron un poco de énfasis en los dos primeros planes de vivienda que hubo entonces, un plan trienal de vivienda y un plan general de vivienda, por lo que, a finales de los ochenta, la vivienda tuvo un apoyo importante en España".

Pero, en algún momento, a principios de los noventa, prosigue este experto, "las políticas públicas en esta materia empezaron a declinar, primero lentamente y luego de una manera ostensible, y cuando entramos en la fase de la burbuja inmobiliaria todo el esfuerzo se concentró en la construcción de vivienda privada, los poderes públicos desertaron de su obligación de promover vivienda pública, vivienda asequible, y a partir de ahí se ha ido generando lo que es el mayor fracaso de la democracia", sentencia este catedrático.

"El no haber atendido convenientemente las crecientes necesidades de vivienda asequible para la población pobre, a la que se ha unido en época muy reciente un grupo muy importante de población inmigrante". En España alrededor del 20% de la población es inmigrante, con lo que estamos ya a niveles de nuestros países de nuestro entorno, recuerda Romero, "países donde también a la demanda de vivienda asequible se ha añadido la demanda de nuestros jóvenes", resalta.

Este experto destaca, además, que el momento en el que vivimos, que es convulso, con el aumento de una ola radical a escala global, a la incertidumbre con el tema de la vivienda se ha unido un proceso de precarización que se ha ido generando con la puesta en marcha de forma activa con la globalización de la economía, el lanzamiento de clases medias y capas de población importante han sido empujadas hacia abajo, lo que ha generado mucha desesperanza, mucha inquietud, mucha inseguridad y miedo al futuro".