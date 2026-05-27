El trumpismo aplasta a otro veterano republicano: Ken Paxton gana en Texas y confirma el "tour de la venganza" de Trump

Donald Trump acaba de cobrarse otra pieza importante dentro del Partido Republicano. Y esta vez ha sido en Texas.

El fiscal general texano Ken Paxton, uno de los aliados más radicales y fieles al movimiento MAGA, ganó este martes las primarias republicanas al Senado derrotando con claridad al veterano senador John Cornyn, una figura histórica del partido que llevaba más de dos décadas representando al estado en Washington.

El resultado fue contundente: más del 62% de los votos para Paxton frente al 37% de Cornyn. Y el mensaje político detrás del golpe todavía más claro.

Trump vuelve a demostrar quién manda en el Partido Republicano

La victoria de Paxton confirma algo que lleva meses repitiéndose dentro del republicanismo estadounidense: la lealtad a Trump se ha convertido prácticamente en una condición obligatoria para sobrevivir políticamente dentro del partido.

Cornyn no era precisamente un republicano moderado, pero había sido crítico en distintos momentos con Trump y con algunos sectores más duros del trumpismo.

Y eso terminó pesando muchísimo.

Trump decidió implicarse personalmente en la campaña apoyando públicamente a Paxton pese a las reticencias de parte del establishment republicano.

El resultado ha sido demoledor.

La primaria más cara de la historia

La batalla fue además gigantesca en términos económicos. Según datos de la firma AdImpact, la contienda se convirtió en la primaria más cara jamás registrada en Estados Unidos: más de 25 millones de dólares gastados en publicidad entre ambos candidatos.

Y todo ello en una elección que muchos analistas ven ya como otro capítulo del llamado "tour de la venganza" de Trump: una ofensiva interna para purgar a republicanos considerados insuficientemente leales al movimiento MAGA.

El candidato de Trump… rodeado de escándalos

Lo más llamativo es que Paxton llega profundamente marcado por la polémica. Su carrera política lleva años envuelta en: acusaciones de corrupción, investigaciones por sobornos,

denuncias por abuso de poder y hasta un divorcio público relacionado con infidelidades que estuvo cerca de destruir su carrera.

En 2023 llegó incluso a ser sometido a un juicio político en Texas con 20 cargos relacionados con corrupción y obstrucción a la justicia.

Terminó siendo absuelto por el Senado estatal.

Pero el proceso dejó una fractura enorme dentro del Partido Republicano texano. Y aun así ha ganado.

El fenómeno MAGA sigue devorando al partido

La victoria de Paxton encaja además con otros movimientos recientes dentro del trumpismo. En las últimas semanas, varios republicanos considerados críticos o poco alineados con Trump han ido cayendo en primarias en distintos estados.

Uno de los casos más simbólicos fue el de Thomas Massie en Kentucky, convertido durante meses en una de las voces más incómodas para Trump dentro del propio oficialismo.

El mensaje interno empieza a ser cada vez más evidente: o se está completamente con Trump… o se corre el riesgo de desaparecer políticamente.

Texas ya mira a noviembre

Ahora Paxton se enfrentará en noviembre al demócrata James Talarico, un legislador estatal y seminarista cuya candidatura está despertando bastante expectación entre los demócratas.

Aunque Texas sigue siendo uno de los grandes bastiones conservadores de Estados Unidos, algunos sectores creen que la enorme polarización alrededor de Paxton podría abrir una oportunidad inesperada.

Sobre todo porque ningún demócrata gana un cargo estatal allí desde hace 32 años. Mientras tanto, Trump vuelve a celebrar otra victoria interna. Y cada primaria republicana empieza a parecer menos una competición política… y más un examen de fidelidad personal al expresidente estadounidense.