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El trumpismo aplasta a otro veterano republicano: Ken Paxton gana en Texas y confirma el "tour de la venganza" de Trump
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El trumpismo aplasta a otro veterano republicano: Ken Paxton gana en Texas y confirma el "tour de la venganza" de Trump

El fiscal general texano derrota al senador John Cornyn en unas primarias históricas y demuestra que enfrentarse a Trump dentro del Partido Republicano sigue teniendo un precio altísimo.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Ken Paxton, durante esta campaña
Ken Paxton, durante esta campañaElías Valverde II GETTY IMAGES

Donald Trump acaba de cobrarse otra pieza importante dentro del Partido Republicano. Y esta vez ha sido en Texas.

El fiscal general texano Ken Paxton, uno de los aliados más radicales y fieles al movimiento MAGA, ganó este martes las primarias republicanas al Senado derrotando con claridad al veterano senador John Cornyn, una figura histórica del partido que llevaba más de dos décadas representando al estado en Washington.

El resultado fue contundente: más del 62% de los votos para Paxton frente al 37% de Cornyn. Y el mensaje político detrás del golpe todavía más claro.

Trump vuelve a demostrar quién manda en el Partido Republicano

La victoria de Paxton confirma algo que lleva meses repitiéndose dentro del republicanismo estadounidense: la lealtad a Trump se ha convertido prácticamente en una condición obligatoria para sobrevivir políticamente dentro del partido.

Cornyn no era precisamente un republicano moderado, pero había sido crítico en distintos momentos con Trump y con algunos sectores más duros del trumpismo.

Y eso terminó pesando muchísimo.

Trump decidió implicarse personalmente en la campaña apoyando públicamente a Paxton pese a las reticencias de parte del establishment republicano.

El resultado ha sido demoledor.

La primaria más cara de la historia

La batalla fue además gigantesca en términos económicos. Según datos de la firma AdImpact, la contienda se convirtió en la primaria más cara jamás registrada en Estados Unidos: más de 25 millones de dólares gastados en publicidad entre ambos candidatos.

Y todo ello en una elección que muchos analistas ven ya como otro capítulo del llamado "tour de la venganza" de Trump: una ofensiva interna para purgar a republicanos considerados insuficientemente leales al movimiento MAGA.

El candidato de Trump… rodeado de escándalos

Lo más llamativo es que Paxton llega profundamente marcado por la polémica. Su carrera política lleva años envuelta en: acusaciones de corrupción, investigaciones por sobornos,

denuncias por abuso de poder y hasta un divorcio público relacionado con infidelidades que estuvo cerca de destruir su carrera.

En 2023 llegó incluso a ser sometido a un juicio político en Texas con 20 cargos relacionados con corrupción y obstrucción a la justicia.

Terminó siendo absuelto por el Senado estatal.

Pero el proceso dejó una fractura enorme dentro del Partido Republicano texano. Y aun así ha ganado.

El fenómeno MAGA sigue devorando al partido

La victoria de Paxton encaja además con otros movimientos recientes dentro del trumpismo. En las últimas semanas, varios republicanos considerados críticos o poco alineados con Trump han ido cayendo en primarias en distintos estados.

Uno de los casos más simbólicos fue el de Thomas Massie en Kentucky, convertido durante meses en una de las voces más incómodas para Trump dentro del propio oficialismo.

El mensaje interno empieza a ser cada vez más evidente: o se está completamente con Trump… o se corre el riesgo de desaparecer políticamente.

Texas ya mira a noviembre

Ahora Paxton se enfrentará en noviembre al demócrata James Talarico, un legislador estatal y seminarista cuya candidatura está despertando bastante expectación entre los demócratas.

Aunque Texas sigue siendo uno de los grandes bastiones conservadores de Estados Unidos, algunos sectores creen que la enorme polarización alrededor de Paxton podría abrir una oportunidad inesperada.

Sobre todo porque ningún demócrata gana un cargo estatal allí desde hace 32 años. Mientras tanto, Trump vuelve a celebrar otra victoria interna. Y cada primaria republicana empieza a parecer menos una competición política… y más un examen de fidelidad personal al expresidente estadounidense.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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