Galicia calidade... y orbital: la famosa marca de la Xunta llegará al espacio en un vehículo que transporta satélites

Mientras la carrera espacial vive un nuevo impulso global, Galicia quiere hacerse un hueco en ese tablero que ya no es exclusivo de grandes potencias. Lo hará, además, con un símbolo muy reconocible: la marca Galicia Calidade viajará al espacio grabada en una placa que acompañará a un innovador vehículo capaz de transportar satélites.

El contexto no es menor. La nueva fase de exploración impulsada por programas como Artemis —que busca consolidar la presencia humana en la Luna— ha reactivado el interés por tecnologías que permitan operar más allá de la órbita terrestre convencional. En ese escenario es donde una empresa gallega ha encontrado su oportunidad.

Tecnología propia para moverse en el espacio

La protagonista de este salto es UARX Space, una compañía asentada en Nigrán (Pontevedra) que ha desarrollado el primer vehículo de transferencia orbital diseñado en España. Su lanzamiento está previsto desde la base estadounidense de Vandenberg, uno de los principales puntos de salida para misiones espaciales comerciales y militares.

El dispositivo, bautizado como OSSIE (Orbit Solutions to Simplify Injection and Exploration), no es un satélite al uso. Se trata de una especie de "remolcador espacial": un sistema capaz de transportar cargas —en este caso, satélites pequeños y medianos— y colocarlas en órbitas específicas una vez en el espacio.

Esta capacidad, que puede parecer técnica, tiene implicaciones importantes. Permite, por ejemplo, insertar satélites en trayectorias menos convencionales o más precisas, algo cada vez más demandado en sectores como las telecomunicaciones, la observación terrestre o la investigación científica. También abre la puerta a misiones más ambiciosas, incluyendo rutas hacia la órbita lunar o incluso el espacio profundo.

Un sector en el que España apenas tenía presencia

Uno de los elementos más llamativos del proyecto es su singularidad. UARX Space es actualmente la única empresa española con capacidad para desarrollar este tipo de tecnología y forma parte de un grupo muy reducido a nivel mundial —apenas un puñado de compañías— que pueden fabricar sistemas capaces de maniobrar de forma autónoma en el espacio.

Esto no solo tiene valor simbólico, sino también estratégico. En un mercado cada vez más competitivo, donde la industria aeroespacial se ha convertido en un sector clave, contar con tecnología propia marca la diferencia entre ser proveedor o depender de terceros.

Un proyecto con carga política y económica

La implicación institucional también es evidente. La Xunta ha querido subrayar el valor del proyecto como ejemplo del potencial industrial gallego. La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, lo definió como un "hito tecnológico" y un motivo de "orgullo" para la comunidad.

Más allá de la retórica, el respaldo público responde a una estrategia más amplia: posicionar a Galicia dentro del sector aeroespacial, un ámbito de alto valor añadido que combina innovación, empleo cualificado y proyección internacional.

La apuesta se enmarca en planes como la estrategia autonómica de seguridad, defensa y aeroespacio, con la que el gobierno gallego busca atraer inversión y consolidar un ecosistema tecnológico propio.

Del marketing territorial al espacio

La presencia de la marca Galicia Calidade en la misión tiene una lectura que va más allá de lo anecdótico. No se trata solo de colocar un logotipo en el espacio, sino de proyectar una imagen: la de una región capaz de competir en sectores punteros.

En un momento en el que la economía global gira cada vez más en torno a la tecnología, este tipo de iniciativas funcionan como escaparate. Sirven para atraer talento, inversión y, sobre todo, para cambiar la percepción de lo que una comunidad autónoma puede aportar en ámbitos tradicionalmente reservados a grandes países o corporaciones.

Un pequeño paso con ambición de largo recorrido

El lanzamiento de OSSIE no convertirá a Galicia en una potencia espacial de la noche a la mañana. Pero sí marca un punto de partida significativo. En un sector donde cada avance cuenta, disponer de capacidad propia para operar en órbita es un salto cualitativo.

La clave estará en lo que venga después: si este proyecto logra consolidarse y generar nuevas oportunidades, o si queda como un caso aislado. De momento, lo que parece claro es que la etiqueta de “calidade” busca ahora validarse en un terreno mucho más exigente: el espacio.