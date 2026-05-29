Un experto en el Vaticano, sobre cómo Hollywood recibe la última encíclica del papa León XIV: "Silicon Valley es una religión en sí misma"

La encíclica del papa León XIV sobre la inteligencia artificial y los necesarios límites que el ser humano ha de imponer a la tecnología han generado un nuevo debate en todo el mundo. Días después de conocerse la publicación de Magnifica Humanitas, las respuestas no decaen; tal es el impacto de la reflexión del papa.

Sus 42.000 palabras no son, ni mucho menos, una enmienda a la totalidad de la tecnología. Para León XIV, la tecnología sí es fundamental y cada vez más, pero debe ser utilizada para el bien de la humanidad. "Pido a todos que abandonen la construcción de otra Torre de Babel y que unan fuerzas para construir el bien común", apunta en su amplísima reflexión.

El núcleo del pensamiento del santo padre coincide en buena medida con el sentimiento que la IA está generando en un colectivo a priori tan distante de El Vaticano como es la industria de Hollywood. Ya han sido varias las estrellas del cine y la televisión quienes se han 'rebelado' contra los peligros de la inteligencia artificial.

David Gibson, periodista experto en asuntos vaticanos y especialmente en el papa desde hace décadas, ha hablado con el medio Hollywood Reporter sobre el impacto de la encíclica del cabeza de la Iglesia Católica en 'la meca' del cine mundial.

Preguntado por lo sorprendente que puede resultar un análisis como el que ha hecho León XIV en la figura de un papa, el periodista cree que "las cosas cambiaron radicalmente en 2013 con la llegada del papa Francisco". "De repente, ya no hablaba tanto de pecados carnales —pecados sexuales, masturbación o anticoncepción— sino del casero que estafa a su inquilino o del jefe que paga mal a sus trabajadores".

"Dijo, 'todo el mundo sabe cuál es la postura de la Iglesia sobre el aborto y las relaciones sexuales prematrimoniales. Pero el cambio climático es algo de lo que no hablamos y deberíamos'. Porque si uno quiere ser provida, bueno, la gente también muere por la contaminación y la destrucción del medio ambiente. Así que todo esto proviene del mismo lugar", proseguía al respecto David Gibson.

Sobre la relación directa de León XIV con los grandes magnates tecnológicos y el hecho de que el CEO de Anthropic estuviera directamente presente junto a él en la presentación de la encíclica, Gibson defiende que "no es el estilo de este papa condenar a alguien que dirige un negocio". "También sabe que estos magnates pueden simplemente ignorarlo, así que interactuar con ellos hace que sea más difícil que lo hagan".

Aunque a priori 'enfrentados' por presentar modelos diferentes de mundo, añade que a su juicio, Silicon Valley no dista tanto de la Iglesia en tanto que "Silicon Valley puede ser como una religión en sí misma". "Tienen sus propias infalibilidades, o al menos creen ser infalibles. Pero también pueden cambiar muchas cosas".

León XIV quiere, por encima de todo, "intentarlo"... "y eso es lo que me gusta de León". "Tal vez esto se interprete como un intento de lavado de imagen por parte del papa y quede mal parado por ello. O tal vez demuestre que hay una mejor manera de hacer negocios, que se puede hacer el bien y tener éxito", añadía.

Lo interesante ahora es saber si la propuesta del papa sale bien y consigue un cierto freno en el desarrollo aún sin límites en lo tecnológico, cual 'conversión' de Silicon Valley tras el toque de atención de León XIV Como remata David Gibson, "si hay algo en lo que cree la Iglesia Católica es en la conversión…".