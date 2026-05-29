Rompen el récord de escalar el Everest en menos de 10 horas, pero el montañismo abre un debate: "No se puede comparar"

El corredor de montaña estadounidense Tyler Andrews ha hecho historia al escalar el monte Everest desde el campamento base hasta la cima en menos de 10 horas (9 horas y 55 minutos), estableciendo un nuevo récord mundial.

La anterior mejor marca había sido establecida por el escalador sherpa nepalí Lakpa Gelu en el año 2003, con 10 horas, 56 minutos y 46 segundos. Es decir, Tyler Andrews ha superado el récord precedente por más de una hora.

No obstante, en el montañismo se ha abierto un debate respecto al récord. En declaraciones a las agencia de noticias alemana dpa, el responsable del archivo de la Base de Datos del Himalaya, Billi Bierling, ha hecho referencia a que la marca se haya logrado con la ayuda de una botella de oxígeno.

"Por supuesto, escalar el Everest (incluso con oxígeno embotellado) desde el campamento base hasta la cima en ese tiempo es un logro impresionante (…) La mayoría de la gente necesita un tiempo similar solo para llegar desde el Campamento 4, a 7.950 metros, hasta la cima", ha expresado Billi Bierling.

Sin embargo, el responsable del archivo de la Base de Datos del Himalaya ha señalado que un récord de velocidad en la montaña en la que se recurre a oxígeno embotellado no se puede comparar con un récord en un estadio. Al respecto, Bierling (quien ha escalado varios ochomiles sin botella de oxígeno) ha indicado que "creo que, como atleta, uno debería intentar batir un récord así sin oxígeno embotellado".

"Es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida"

Cabe destacar que el propio Tyler Andrews ha reconocido que en varias ocasiones ha tratado de coronar el Everest sin oxígeno embotellado, pero en todas ellas tuvo que abortar la expedición.

En cuanto al récord, el corredor de montaña estadounidense ha afirmado que "siempre me ha motivado superarme como atleta, y escalar hasta la cima en 9 horas y 55 minutos (y regresar en 16 horas y 32 minutos) es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida".