Golpe a los ladrones que usaban la técnica del 'hilo invisible' para robar en viviendas

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal especializada en robos en viviendas mediante la técnica del hilo invisible que operaba en las provincias de Murcia, Albacete y Alicante, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado. La red estaba asentada en la localidad de Torrevieja (Alicante), desde donde se desplazaba de forma itinerante para cometer los robos.

La investigación, iniciada el pasado junio en Murcia ante el incremento de robos en viviendas, permitió identificar a uno de los integrantes de la organización, que se dedicaba a seleccionar edificios y localizar viviendas donde dejaba colocado un hilo de pegamento transparente en el marco de la puerta para detectar la entrada o salida de sus moradores.

Horas después, otros integrantes de la red criminal especializados en la apertura de puertas y con amplios conocimientos técnicos de los mecanismos de cierre iban a los domicilios marcados y, mediante técnicas de 'bumping', 'magic key' o 'impressioning', lograban manipular la cerradura sin causar daños visibles y sin generar ningún tipo de ruido que pudiera alertar a los vecinos.

Los investigadores de la Policía Nacional establecieron numerosos dispositivos de vigilancia que permitieron conocer el 'modus operandi' de la organización criminal, el reparto de funciones entre sus miembros y su carácter itinerante, comprobando que se desplazaban por diferentes localidades de la costa levantina y por las provincias de Murcia y Albacete.

Los registros realizados en un domicilio de Torrevieja y en las habitaciones de un hotel de la provincia de Alicante permitieron recuperar numerosos efectos sustraídos, gran cantidad de joyas y 9.000 euros en efectivo, así como herramientas especializadas para la comisión de los robos con fuerza y varios vehículos utilizados por la organización para sus desplazamientos y para cometer los robos en viviendas.

La Policía Nacional ha procedido a la detención de los cuatro miembros de esta organización criminal, imputándoles al menos diez robos con fuerza en viviendas de las provincias de Murcia, Alicante y Albacete. La autoridad judicial decretó el inmediato ingreso en prisión provisional de los dos principales investigados y cabecillas del entramado.

Bumping

El 'bumping' es un método para abrir puertas sin llaves y sin necesidad de forzar la cerradura de seguridad. Consiste en introducir en el cilindro de la cerradura una llave manipulada y golpear la misma con el fin de hacer "bailar" los pistones del cilindro.

Esto consigue que los pistones del cilindro salten simultáneamente cuando la llave es golpeada, permitiendo el giro de la llave y por tanto la apertura de la puerta de seguridad. La apertura de la puerta se realiza en medio minuto y no daña el sistema de cierre de la puerta blindada.

La 'magic key' está compuesta por una empuñadura, con un pequeño mango que termina con unos 'peines' encargados de adoptar la forma de una cerradura. Mediante una técnica especializada, con la aplicación de la tensión adecuada y los movimientos correctos, las punteras (peines) adoptan la forma de la pala, siendo capaz de abrir cerraduras en cuestión de segundos.

El método del 'impresioning' sigue un proceso en dos fases diferenciadas. En una primera fase, el delincuente introduce una lámina de aluminio maleable en el interior de la cerradura, de tal manera que cuando se introduce la llave en la cerradura, los dientes de la llave se quedan grabados en la placa de aluminio, obteniendo un molde de la llave.

Una vez hecha la impresión, comienza la segunda fase, en la que realizan una copia idéntica de la llave a partir del molde extraído. Así, les permite acceder sin ruido, sin forzar la cerradura y sin apenas dejar señales visibles de haberla manipulado.