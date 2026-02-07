Super Bowl 2026: a qué hora es, dónde ver en España, actuación de Bad Bunny y otros artistas en el evento

Millones de personas de diferentes rincones del mundo esperan ansiosos la Super Bowl 2026, uno de los eventos deportivos más importantes y multitudinarios de Estados Unidos. La gran final del fútbol americano es considerada casi una obligación para los aficionados a la NFL. Y es que lo puramente deportivo se nutre de la música gracias a las actuaciones de los artistas invitados, en lo que ya es una tradición.

En este 60º edición de la final de la NFL, New England Patriots y los Seattle Seahawks medirán sus fuerzas para alzar el trofeo Vince Lombardi y resaltar con tinta dorada su nombre en el libro de historia de este deporte. Los dos equipos icónicos ya se enfrentaron en 2015, en la que los Patriots se impusieron 28-24.

Horario y dónde ver la final de la Super Bowl 2026

El partido se disputará el domingo 8 de febrero a las 18:00 horas, horario de la Costa Este Levi's Stadium de Santa Clara, en California, lo que significa que en España el balón se pondrá en juego sobre las 00:30 horas de la madrugada del domingo al lunes 9 de febrero.

Todos los aficionados podrán seguir la final el domingo a partir de las 23:00 horas en DAZN, con una cobertura especial del partido. El encuentro también se podrá ver en Cuatro. Asimismo, a través de NFL Game Pas, que capta la señal original estadounidense, también se podrá visualizar, con los comentarios y anuncios propios de esta versión.

Si ese día estás en Madrid, diferentes bares, hoteles y otros espacios de la capital prometen espectáculo y una experiencia animada para vivir al máximo esta cita deportiva: Hard Rock Hotel Madrid, The Irish Rover, Dubliners o T.G.I. Fridays son algunos de ellos.

Actuaciones de Bad Bunny y otros artistas en el 'Apple Music Super Bowl Halftime Show'

Uno de los platos fuertes de la noche es, sin duda, el 'Apple Music Super Bowl Halftime Show'. En esta ocasión, Bad Bunny se convertirá en el primer artista latino en liderar este espectáculo del intermedio: "Esto es por por gente, para mi cultura y para mi historia", declaró cuando se anunció su actuación en este espectáculo.

La actuación será aproximadamente en torno 02:00 y acabará sobre las 02:15 (horario peninsular), basándonos en ediciones anteriores. Serán así 15 minutos aproximados de actuación del cantante puertorriqueño, recientemente galardonado con el Grammy al mejor álbum de música urbana, y es que, también como en citas pasadas, es probable que haya apariciones sorpresas de otros artistas.

Por su parte, el grupo de punk rock, Green Day, será el encargado de la ceremonia de apertura. Asimismo, el artista, Charlie Puth, interpretará el himno nacional de Estados Unidos. Brandi Carlile y la joven promesa del R&B, Coco Jones, también estarán sobre el escenario en esta gran cita lúdico-deportiva.