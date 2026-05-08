La 'guerra de las toallas' que cada verano se libra en Mallorca y Benidorm tiene su primera sentencia europea: 986,70 euros para un alemán que no encontró tumbona en sus vacaciones en Grecia

Cada verano, en Mallorca, Benidorm y, en general, en todas aquellas zonas costeras españolas a las que acuden turistas internacionales, es habitual presencial la llamada 'guerra de las toallas'.

La misma consiste en levantarse al amanecer para poner una toalla en la tumbona y así tenerla adjudicada para el resto de la jornada (sin importar que la tumbona se esté utilizando durante todo el tiempo o no).

Un turista alemán ha llevado esa práctica ante los tribunales, y la justicia le ha dado la razón. Tal y como recoge el medio de comunicación británico The Guardian, el individuo estuvo de vacaciones en 2024 junto a su familia en la isla de Cos (Grecia).

El hombre declaró que a pesar de levantarse al amanecer cada mañana, no había podido conseguir una tumbona. Además argumentó que había pagado más de 7.000 euros por la estancia en uno de los hoteles de la isla griega, por lo que exigía poder disfrutar al menos de una tumbona.

El operador turístico tendrá que hacerse cargo de una indemnización de casi 1.000 euros

Tras presentar una reclamación en el establecimiento, el hotel accedió a realizar un reembolso parcial del importe abonado. Sin embargo, el tribunal de distrito de Hannover (Alemania) ha dictaminado que familia debe recibir una indemnización de 986,70 euros procedente del operador turístico en Alemania con el que contrataron el viaje.

"El tribunal dictaminó que, aunque los turistas debían aceptar que no siempre conseguirían una tumbona, la responsabilidad recaía en el operador turístico, que debía comunicarse con el hotel para garantizar que existiera un sistema que permitiera una relación razonable entre el número de tumbonas y el de turistas", explican desde The Guardian.

No obstante, cabe destacar que esta sentencia no significa que cualquier persona que no consiga hacerse con una tumbona en sus vacaciones tenga derecho a una indemnización. El juez ha dejado claro que el fallo se ha dictado "basándose en circunstancias individuales".