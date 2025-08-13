Una psicóloga de viajes explica lo que hay detrás de la guerra de toallas que se vive en Mallorca

Toallas en las tumbonas de una piscina, en una imagen de archivo

Cada verano es más habitual que los turistas (especialmente británicos y alemanes) que viajan a Mallorca protagonicen una auténtica guerra de toallas a primera hora de la mañana para lograr los mejores sitios en las piscinas de los hoteles.

Esa práctica, que a veces lleva a los huéspedes de los hoteles a levantarse a las seis de la mañana, ha sido grabada en vídeo en multitud de ocasiones por personas a las que le sorprende a esa actitud.

Y ahora una psicóloga ha dado una explicación a por qué algunos turistas tienen ese comportamiento tan llamativo en los hoteles con piscina de Mallorca (y de muchas otras zonas de España).

En declaraciones al sitio web alemán especializado en turismo Reisereporter, la psicóloga especializada en viajes Barbara Horvatits-Ebner ha señalado que lo que lleva a esa guerra de toallas es "el miedo a quedarse sin nada o a no encajar".

En ese sentido, la experta ha expresado que "muchos actúan por el deseo de evitar el fracaso, y eso les da seguridad". A ello, además, hay que añadir una cierta pretensión de marcar territorio para asegurarse de volver al mismo sitio al día siguiente.