Los habitantes de esta aldea acaban de descubrir que vivían bajo un yacimiento de 11.000 millones de euros

El destino de la aldea francesa de Saint-Pierre-Lavis acaba de dar un giro de 180 grados. En el municipio se ha hallado un yacimiento de baritina cuyo valor se estima en 11.000 millones de euros.

Tal y como recoge el medio de comunicación francés Decontair-67.fr, en los últimos tiempos los vecinos habían detectado un creciente interés en las tierras de la aldea por parte de inversores. Y ahora han descubierto el motivo.

En ese sentido, una octogenaria que vive en Saint-Pierre-Lavis desde su nacimiento, Marceline Giraud, ha explicado que "a menudo veíamos a gente venir con aparatos extraños y tomar medidas. Solo nos decían que estaban comprobando la calidad del suelo. ¡Nunca hubiéramos imaginado que estaban buscando baritina!".

Las reacciones a la noticia entre los residentes han sido variadas. Algunos lo ven como una oportunidad de oro para el desarrollo económico de la aldea, mientras que otros temen que la explotación minera pueda generar problemas medioambientales.

En cualquier caso, los habitantes de Saint-Pierre-Lavis tienen mucho que decir sobre qué va a ocurrir con ese yacimiento de baritina descubierto en la aldea. "Es una decisión difícil. Todos queremos un futuro mejor para nuestros hijos, pero no a costa de nuestra tierra", ha señalado Marceline Giraud.

La baritina es un mineral compuesto principalmente por sulfato de bario. El mismo se utiliza en la perforación de pozos petroleros, en la fabricación de pinturas y también se usa como componente en algunos productos médicos.