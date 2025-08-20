Hace 6 años activaron el plan de traer castores al desierto para salvar un río: esto han logrado con sus hazañas de ingeniería

La situación en el río Price, en el estado de Utah (EEUU), era realmente preocupante. La explotación agrícola sin control y la sequía extrema habían provocado que el cauce del río se secara de forma excesiva, poniendo en riesgo a los peces.

En búsqueda de una solución, la estudiante de máster Emma Doden y un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Utah decidieron poner en funcionamiento un proyecto de traslado de castores a la zona.

Tal y como recoge el medio de comunicación Upworthy, el motivo de elegir a esos animales es que "las presas de los castores restringen el flujo de agua en algunas zonas de un río, creando estanques y humedales".

De esa forma, se consigue que "en las zonas afectadas por la sequía, los peces y otros animales salvajes pueden refugiarse en los estanques mientras el resto del río se seca, superando así el peligro hasta que vuelve a llover".

Y ello es lo que ha ocurrido en el río Price. Seis años después de activarse ese plan con los castores, "los niveles de agua del río se encuentran en su nivel más saludable en años y los peces prosperan", aseguran desde Upworthy.

Los residentes de Utah están muy satisfechos con los resultados de la iniciativa. De hecho, en el medio local The Salt Lake Tribune han publicado recientemente un artículo de opinión en el que se asegura que la vuelta a la vida del río Price lograda por los castores "ha ayudado a salvar nuestra ciudad".