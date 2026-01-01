Hallado sin vida el cuerpo del montañero atrapado por un alud en Urdiceto (Huesca)

La Guardia Civil de Montaña ha confirmado el hallazgo sin vida del montañero sepultado por un alud el miércoles en la zona de Urdiceto, en el valle pirenaico de Bielsa (Huesca).

En el operativo de búsqueda participaron varios agentes del GREIM con perros de rescate, que han podido llegar hasta el refugio de Urdiceto, donde han dado aviso al servicio 112 de Aragón, como ha informado el Gobierno de Aragón.