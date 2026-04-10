Hay esperanza: dos estudiantes encuentran 1.300 euros y su gesto da de qué hablar

Lo que ha ocurrida en Málaga esta semana ha devuelto la confianza en los pequeños gestos que marcan la diferencia. Dos estudiantes de 19 y 21 años han sorprendido a toda la ciudad con su buen gesto tras encontrar una cartera con más de 1.300 euros en efectivo y decidir devolverla sin dudarlo.

Las jóvenes, residentes en la capital por motivos académicos, hallaron la cartera en el suelo en plena vía pública. En lugar de ignorar el hallazgo o intentar localizar al dueño por su cuenta, optaron por actuar con responsabilidad y contactaron con la Policía Local de Málaga para entregar el objeto.

Una patrulla se desplazó hasta el lugar donde se alojaban las estudiantes, quienes hicieron entrega de la cartera. En su interior, los agentes comprobaron que había documentación personal como tarjeta de crédito, permiso de conducir y tarjeta sanitaria. Pero lo más llamativo fue que en su interior había 1.332,50 euros en efectivo.

La devolución que llegó a tiempo

El caso fue asumido por el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA), que inició las gestiones para localizar al propietario. Gracias a la documentación encontrada, los agentes lograron identificar rápidamente al dueño y citarlo en dependencias policiales.

El propietario, un hombre de 42 años, acudió sin saber que su cartera había sido recuperada íntegramente. Allí recibió todas sus pertenencias, incluido el dinero en efectivo. Según relataron fuentes policiales, su reacción fue inmediata: se mostró visiblemente emocionado y agradecido por el gesto de las estudiantes.

El hombre explicó que desconocía cómo había perdido la cartera, pero subrayó la importancia del dinero que contenía. Los más de 1.300 euros estaban destinados al pago de la reparación de una furgoneta de la empresa en la que trabaja, dedicada a la atención de personas con diversidad funcional.

La recuperación del dinero, además de suponer un alivio personal, también permitió continuar con la actividad de la empresa, que presta un servicio esencial a colectivos vulnerables.

Ejemplo de civismo que ha sorprendido

La Policía Local ha destacado públicamente la actitud ejemplar de las dos jóvenes, subrayando que su rápida actuación facilitó la resolución del caso. Su comportamiento, señalaron, refleja la importancia de la colaboración ciudadana y la honestidad en situaciones cotidianas.

El gesto ha llamado la atención por su sencillez y, al mismo tiempo, por su impacto. Las estudiantes podrían haber ignorado el hallazgo, pero optaron por actuar con responsabilidad, permitiendo que el dinero regresara a su propietario en pocas horas.

Una historia que devuelve la confianza

El caso ha sido interpretado como una muestra de que valores como la honestidad y la empatía siguen presentes. La actuación de estas dos jóvenes ha sido vista como un ejemplo a seguir. Un final feliz que resolvió un problema y que ha dejado a sensación de que todavía hay motivos para creer en los gestos altruistas.