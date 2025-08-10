Hay una palabra que define la sensación de tener algo en la punta de la lengua: no está recogida por la RAE

Nos ha pasado a todos —o al menos a la mayoría—. Ese momento en el que olvidas una palabra que conoces perfectamente pero que, por alguna razón, no te sale a pesar de tener la sensación de que está ahí, que ya casi la tienes y de que está "en la punta de la lengua".

Y esta sensación tiene nombre, aunque según comunicó la Real Academia Española (RAE) no figura en el Diccionario de la lengua española (DLE). Se llama letológica, y describe esas situaciones donde somos incapaces de recordar una determinada palabra. Esta viene de las palabras griegas lethe (olvido) y logos (razón, lenguaje, palabra).

La lengua española posee miles de palabras, pero no todas están registradas en el DLE, en este caso, según explicó la RAE, "letológica apenas tiene uso en español, de ahí que no figure en el DLE ni en otros diccionarios generales".

"No se documenta su empleo en nuestros bancos de datos. En los escasos textos de Internet donde la documentamos, se emplea en referencia a la 'incapacidad para recordar una palabra'", aclaró en su cuenta de X a raíz de la consulta de un usuario.

Según señala la BBC, las palabras que más raramente usamos, incluidas nombres propios, son las las que más a menudo olvidamos. "Nuestras mentes son asociativas y se construyen en base a modelos de información interconectada, por eso cómo podamos recordar una palabra dependerá de esos patrones o asociaciones a otras partes importantes de información", remarcan.

Lo que sí está claro es que es común, nos pasa a todos y no hay que preocuparse: ni es por la edad ni pasa nada malo.