Igualdad confirma el asesinato machista de una mujer de 83 años en Marbella

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes la naturaleza machista del asesinato de una mujer de 83 años en Marbella (Málaga), lo que eleva el número de víctimas de violencia de género a 29 en 2025 y 1.324 desde 2003.

La víctima fue asesinada el pasado viernes, 3 de octubre, presuntamente por su pareja, de 84 años, contra el que no existían denuncias previas por violencia de género.

La pareja convivía en un chalé ubicado en una zona residencial de la entrada de Málaga, donde se encontró el cuerpo sin vida de la víctima, con heridas de arma blanca, y se detuvo al presunto agresor.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su condena y rechazo, y han trasladado su apoyo a los familiares y amistades de la víctima.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.