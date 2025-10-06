Una asesinada y una herida grave: dos nuevos posibles casos de violencia machista en Formentera

La isla balear de Formentera ha vivido un domingo negro en lo que a violencia contra las mujeres se refiere. En estos momentos, se investigan dos agresiones, sin conexiones entre sí, a sendas mujeres por parte de sus parejas o exparejas. El resultado: una asesinada y otra herida grave por arma blanca.

La Guardia Civil investiga ya la muerte de una mujer italiana, este domingo por la mañana, como un presunto caso de violencia machista, según han confirmado fuentes del instituto armado y de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género a la Agencia EFE.

La mujer fue apuñalada por un hombre, también de origen italiano y residente en la isla desde hace años, en torno a las 08.30 horas de ayer, en un domicilio situado en el edificio Mirada 1, en la avenida Miramar de es Pujols. El agresor habría sido en el pasado pareja de la víctima, con quien tenía una relación conflictiva. La mujer era madre de un hijo de otra pareja, indica Diario de Ibiza. Este medio reconoce que aún no han trascendido las causas de su muerte, pero apunta a un apuñalamiento o a una paliza.

Agentes de los equipos de Policía Judicial de Personas y de Laboratorio se han trasladado a la isla, donde trabajan para esclarecer las circunstancias del asesinato.

Además, otra mujer de 35 años resultó herida grave este domingo por arma blanca también en en la zona de Els Pujols, a manos de su expareja, que ha sido detenida por la Guardia Civil y está a la espera de pasar a disposición judicial, han informado el instituto armado y el 061. El mismo diario explica que agresor y agredida tuvieron una relación en el pasado.

El aviso de este suceso tuvo lugar a las 11.32 horas cuando, por causas que están siendo investigadas, el hombre, de 27 años, apuñaló a la mujer, de 35. Ambos son colombianos de nacionalidad. Debido a su gravedad, la mujer fue trasladada en helicóptero medicalizado del SAMU 061 al Hospital Universitario Son Espases (HUSE), en Mallorca.

La víctima fue evacuada inicialmente en un taxi hacia el Hospital de Formentera, pero el vehículo fue interceptado a su llegada por una ambulancia de soporte vital avanzado (SVA), cuyos sanitarios le prestaron la primera asistencia. Posteriormente, debido a la gravedad de las heridas, fue trasladada en helicóptero medicalizado hasta Son Espases.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.