Imágenes satelitales advierten de que hay casas en la isla más aislada del mundo

Las islas de Sentinel del Norte, en la Bahía india de Bengala, no paran de desarrollarse. En una información recogida en el canal de Youtube Wherewithal, que ha recogido el crecimiento de la isla en los últimos años, se destacan los nuevos proyectos urbanísticos que han desarrollado los habitantes del remoto lugar: la tribu Sentinel.

Gracias al uso de la plataforma Google Earth, en su primer vídeo de octubre de 2024, reveló dos estructuras circulares en la isla de Constanza, que bordea la isla principal, con una forma simétrica que llamó la atención. Cerca de ellos había dos estructuras rectangulares que aparecieron en las imágenes después de 2021. Además, el cambio más sorprendente fue en la red de carreteras de la isla. Uno de ellos unía la pequeña isla al otro lado de la laguna, que se seca con la marea baja, hasta la isla principal.

Por su parte, y tal como reza la publicación, en la costa de la isla principal, se encontró un edificio redondo con tres "protuberancias", posiblemente con entradas o conexiones a otras estructuras. Asimismo, en otro de sus vídeos publicados a principios de este octubre, Wherewithal pudo mostrar la isla incluso con más detalle que antes. De este modo, estima que ha encontrado unos cinco kilómetros de senderos en la isla, el más largo de ellos se extiende por más de medio kilómetro.

También se documentaron edificios nuevos y perdidos, como el caso de un gran edificio rectangular apareció después de 2020 y que posteriormente desapareció. De acuerdo a los informes consultados por el periódico, los Centinelas han vivido en la isla durante 70.000 años, y la tribu solo ha tenido unos pocos contactos con el mundo exterior, pero las reuniones generalmente han terminado violentamente. El gobierno indio ha prohibido la entrada a la isla por ley para proteger a los indígenas.