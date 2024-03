Indignación en redes tras compartirse un vídeo en el que dos policías nacionales reducen así a dos inmigrantes en Lavapiés: "¿Así hasta cuándo?"

Durante las últimas horas, un vídeo compartido en redes sociales ha desatado la furia de miles de personas, entre las que se han incluido políticas como Ione Belarra, por los hechos que se muestran en las imágenes.

En ellas se puede apreciar cómo dos Policías Nacionales reducen a dos hombres negros, que presumiblemente se encontraban vendiendo en una calle del distrito madrileño de Lavapiés.

el huffpost en whatsapp Unirse a nuestro canal es la mejor de las opciones para estar al tanto de la última hora y conocer de primera mano todo lo que sucede en el mundo. únete al canal de whatsapp

Las imágenes han provocado indignación colectiva debido a la que para muchos, ha sido una demostración de "brutalidad policial" o "empleo de fuerza excesiva" debido a que ninguno de los dos hombres reducidos mostraron una actitud violenta o de resistencia, más bien todo lo contrario, ya que por lo que se puede ver en el vídeo, se limitaron a pedirle a los agentes que redujeran su fuerza.

En ese momento, se puede ver cómo uno de los agentes agarra del cuello a uno de los dos inmigrantes, reduciéndolo en el suelo, mientras que el otro consigue escapar tras ser empujado y golpeado en varias ocasiones.

Ante estos hechos, el activista Serigne Mbaye compartió las imágenes a través de su cuenta de X y se planteó una pregunta: "¿Así hasta cuándo?", a la que añadió una denuncia pública: "Cuál es la justificación de esta actuación tan violenta? El acoso y la violencia policial en Lavapiés no tiene nombre. Espero que el Ministerio del Interior, la Policía y el Defensor del Pueblo tomen medidas antes de que sea tarde".

Pero no ha sido el único, ya que la la Secretaria General de Unidas Podemos, Ione Belarra, también se ha posicionado por parte de los agredidos, denunciando que "esta violencia policial absolutamente gratuita e injustificada que se repite contra las personas racializadas no puede tener cabida en una democracia. Lo mejor para las FCSE sería actuar motu propio apartando a quienes no hacen bien su trabajo", concluyó la política.