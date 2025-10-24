Inés, enfermera en Noruega, sobre su sueldo: "En este país es una de las profesiones peor pagadas”

La fuga de talento es uno de los problemas que arrastra España desde hace décadas. Concretamente, en nuestro país vivimos el éxodo continuo de profesionales de la salud o la educación. Noruega, con su calidad de vida y salarios generalmente más altos que en España, se ha convertido en uno de los destinos favoritos. Sin embargo, según el testimonio de una española que se fue allí en busca de trabajo, no todo es tan idílico como parece.

Inés García, una enfermera española que vive y trabaja en Noruega, ha utilizado su cuenta de TikTok para compartir una realidad que sorprende: la enfermería es una de las profesiones peor remuneradas en el país nórdico. Y es que, aunque los sueldos siguen siendo más altos que en España, dentro del contexto noruego los enfermeros se encuentran en la parte más baja de la escala salarial.

Lo que más ha llamado la atención a Inés, según relata, es la explicación que le han dado los propios noruegos sobre su bajo sueldo. Tras preguntar a varias personas, la respuesta , realmente misógina, fue casi unánime: "Es una profesión dominada por mujeres". Esta afirmación, en un país que presume de ser uno de los menos machistas de Europa, le resultó muy chocante a la protagonista de la historia.

Es por ello que la joven decidió reflexionar en sus redes sociales sobre cómo, históricamente, los hombres han luchado más por ascensos y mejoras salariales, mientras que las mujeres han sido más conformistas, en parte porque su entrada al mundo laboral fue mucho más tardía. Destaca que primero tuvieron que pelear por el derecho a trabajar, y solo después pudieron enfocarse en cuestiones como la brecha salarial o el techo de cristal.

Esto es algo que en Noruega parece seguir pesando. Aunque la sociedad reconoce el valor de la enfermería, el hecho de que sea una profesión mayoritariamente femenina habría influido en su valoración económica. Inés lo advierte a todas las mujeres de su TikTok así: "Si le preguntáis a cualquier noruego, os va a responder esto".