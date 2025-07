Inquietud en Reino Unido por el aviso de una británica tras okuparse su casa en Málaga: "Repugnante"

En algunos países extranjeros ya está cundiendo la alarma sobre el peligro de las propiedades de sus habitantes en España sean okupadas, algo que ocurre cada vez má, según demuestran los datos oficiales, y empieza a contribuir a la mala fama de invertir en nuestro país. El último caso lo contó el diario británico Daily Mail y se trata de la casa de okupada de una mujer de 53 años, que vive en la localidad del Bristol, Louise Bawn. La okupación de su casa es España, situada en Málaga, comenzó en 2023.

Como decíamos, los datos avalan la veracidad de este aumento: los delitos por allanamientos y usurpación de vivienda en España aumentaron un 7% en 2024, con 16.426 casos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y eso que en estos casos no están incluidos los llamados de inquiokupación, que, aunque no se considera un delito de ocupación ilegal al uso, también provoca que los propietarios se queden sin acceso a su vivienda. La inquilokupación se produce cuando un inquilino que ha alquilado legalmente un deja de repente de pagar el alquiler, pero no se marcha del piso.

Esta mujer briánica recibió el piso como herencia de su padre, y cuando estaba realizando una remodelación, se encontró de golpe con los okupas. Ahí comenzó su infierno. Louise fue a denunciar los hechos ante la Policía Local, pero se encontró con que no se tomaban medidas, lo que le hizo perder los nervios hasta el punto que sostiene: "Creo que hay una red en la zona porque la persona que vi la primera vez no es la misma a quien la alarma pilló entrando", ha asegurado.

La propietaria buscó entonces todas las vías judiciales posibles e incluso contactó con la compañía Desokupa, que ayuda a solucionar estas situaciones, pero el proceso desahucio se alargó durante más de un año. Finalmente, logró recuperar el piso, pero estaba destrozado: "He podido perder más de 100.000 euros; además, me robaron dos coches y todo el contenido de la casa y el garaje", ha explicado. También se llevaron herramientas y paneles solares que su padre iba a instalar y que estaban valorados, según la propietaria, en 50.000 euros,

"Sin embargo, el problema no acabó ahí ya que tan solo cinco horas después del desalojo volvió a ser okupada: "Aseguramos la casa y en cinco horas volvieron a entrar. Llegó la Guardia Civil, pero les creyeron más que a nosotros y a nuestra inmobiliaria". Claro que el hecho de que ella no viviera allí complicó mucho la situación. FInalmente, esta mujer, desesperada ya, ha decidido vender la casa con los okupas dentro y estima que puede recuperar 30.000 euros, cifra muy alejada de los 160.000 que sería su supuesto valor. "