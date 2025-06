Arranca el inesperado plan de los okupas para evitar ser okupados

Europa Press via Getty Images

Sí, han leído bien el título. Hay okupas ya no sólo toman posesión de casas ilegalmente sino ha empezado a ponerse "de moda" entre ellos el adoptar medidas para que otras personas no les okupen a ellos mismos. Cabe entonces preguntarse si, legalmente, el entramado no puede ser más complejo en los casos de desalojar a a los okupas que logren okupar una casa ya okupada. Aunque si seguimos el dicho que "Quien roba a un ladrón... ", quizás a los segundos se les exculpa legalmente de su culpa.

La cuestión es que esto está ocurriendo en municipios españoles como, por ejemplo, en algunas zonas de Burgos. Por ejemplo, en el barrio de Belorado de San Miguel de Pedroso de esta localidad, donde varios okupas se han instalado en una casa a las afueras del barrio. Y aquí viene la novedad: han instalado una alarma para protegerse de más okupaciones y robos, según Burgosconecta. De hecho, los vecinos de la vivienda han asegurado que "los okupas han colocado el cartel de la empresa que ha puesto la alarma en el inmueble para evitar que a ellos les ocurra lo mismo que han hecho ellos al propietario de esa vivienda".

Las mismas fuentes vecinales han indicado que los okupas "han vaciado de muebles" la vivienda okupada. La propietaria ya ha presentado "tres denuncias ante la Guardia Civil" por este atentado hacia su propiedad, según aseguran estas mismas fuentes.

Es más, según relatan también los vecinos, los okupas han "intentado empadronarse en Belorado", aunque, por el momento, parece que no lo han logrado. Pero, ante el temor de que a ellos les suceda lo mismo, algunos propietarios de viviendas de la zona han decidido también poner sus propias medidas de protección ante una situación que desconocen en qué puede terminar.

Además de la okupación de la casa, también se ha producido la de un solar contiguo "donde han llevado perros", afirman los vecinos, para disuadir tanto a los propietarios como a los posible okupas de segundo nivel.