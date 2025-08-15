Interior cifra en 16 los incendios activos en nivel de gravedad 2

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avanzado este viernes que los incendios forestales que están actualmente activos en situación operativa 2 son dieciséis.

Así lo ha avanzado el ministro en TVE, donde ha ensalzado el trabajo en la extinción de los incendios forestales que están afectando a Zamora, León y Extremadura, y especialmente a Ourense, en la que, según ha señalado, son de "máxima" preocupación por las circunstancias y condiciones climatológicas.

También ha destacado la labor de los agentes del Seprona, que con más de 2.000 miembros trabajando, tanto en la prevención como en la persecución de los delitos medioambientales, han permitido desde el pasado 1 de agosto practicar ocho detenciones e investigar a otras ocho personas.

Sobre si existe la posibilidad de que España solicite ayuda también a Europa en cuanto a medios personales para sofocar los incendios, el ministro ha asegurado que si fueran necesarios más medios, como bomberos o brigadistas, "evidentemente eso se realizaría inmediatamente".

Ha dicho, no obstante, que están siendo suficientes en base a los requerimientos de las distintas direcciones técnicas" y que si fueran necesarios más para eso también está el mecanismo europeo de Protección Civil.

"Desde el Gobierno central, todo lo que las direcciones generales de las emergencias están solicitando se está dando desde el minuto uno", ha incidido el titular de Interior, quien ha querido enviar un mensaje a los familiares de los fallecidos, de los que están participando en las labores de extinción y de los que han perdido sus casas.

El mensaje es que el Gobierno está haciendo frente a la emergencia, que está "luchando, salvando vidas, para que no haya ninguna otra vida que se pierda, intentando salvar las propiedades, que se puedan ver afectadas".

Después de la respuesta, ha proseguido, "las ayudas van a ser inmediatas" porque esta situación, según ha comentado, no se terminará cuando acaben los incendios sino "cuando las personas afectadas puedan reiniciar su vida en unas condiciones mínimas".

El Gobierno estará, según ha manifestado, "desde todas las posibilidades de declaración de zona afectada gravemente", desde "todas las ayudas necesarias y precisas para restablecer o tratar de restablecer esa normalidad". "Ahí va a estar el Gobierno central y estoy convencido de que el conjunto de administraciones", ha concluido Grande-Marlaska.