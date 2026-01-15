Javi busca a una pareja de jubilados de Castellón que conoció en Laponia para saber si vieron auroras boreales: "Internet, haz tu magia"

A veces Instagram sirve para algo más que para ver fotos de postureo. El creador de contenido Javi Ribas (@jaribasol) ha lanzado una de esas misiones imposibles que nos encantan: encontrar a Paco y Fina, una pareja de jubilados de Castellón con la que se cruzó este verano en el fin del mundo.

Paco y Fina no son la típica pareja que se queda viendo la tele. Con 75 años, se liaron la manta a la cabeza, se prepararon ellos mismos una furgoneta y se hicieron miles de kilómetros hasta Laponia. ¿El plan? Cumplir el sueño de ver auroras boreales.

El misterio de la postal que nunca llegó Javi se quedó tan flipado con su historia y sus ganas de aventura que les pidió un favor: "Mandadme una postal a Madrid cuando veáis las auroras". Ellos aceptaron encantados y se guardaron su dirección. El problema es que han pasado los meses y en el buzón de Javi solo hay facturas.

El influencer tiene claro que "no pasa nada" si se han olvidado, que es lo más normal del mundo cuando estás de viaje, pero se ha quedado con el runrún. ¿Lo consiguieron? ¿Llegaron a ver el cielo verde o se volvieron a Castellón con las ganas?

"Internet, haz tu magia" Para salir de dudas, Javi ha subido un vídeo pidiendo ayuda a sus seguidores. No tiene mucho a lo que agarrarse: se llaman Paco y Fina, tienen más de 70 palos, están jubilados y son de Castellón.

Ahora falta ver si la red hace su magia, el vídeo llega a algún vecino o familiar y podemos saber si estos dos aventureros tacharon por fin su sueño de la lista. ¡Ojalá haya final feliz!