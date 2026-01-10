Robots humanoides y una IA que gana enteros: los retos tecnológicos para este 2026 sin que haga falta que preguntes a ChatGPT

Un robot haciendo una foto y posando a la vez. Una imagen que demuestra que todavía les queda mucho camino por recorrer.

2025 termina como un año de avances históricos en el campo de la inteligencia artificial. El uso de chatbots como ChatGPT o Gemini se ha multiplicado y cada vez son más los que recurren a ellos para solucionar muchas de sus preguntas, incluso algunas que pueden ser peligrosas, como las relacionadas con la salud.

Tal ha sido el impulso en materia de IA que hasta la revista Time ha elegido como personaje del año a los principales impulsores de esta herramienta que lo ha cambiado todo en los últimos tres años. Pero te hago spoiler: tiene toda la pinta de que también se va a hacer notar en 2026.

Con el Mobile World Congress 2026 a la vuelta de la esquina y los gigantes tecnológicos trabajando a destajo para seguir una hoja de ruta impensable hace tan solo cinco años, los retos son más que evidentes, a la par que emocionantes.

La IA, esa vieja amiga

Y es que parece que la IA lleva toda una vida entre nosotros. Es cierto que no apareció de la nada con ChatGPT, aunque el chatbot de OpenAI fue el que desató el auténtico terremoto en noviembre de 2022. Su lanzamiento causó un importante revuelo, haciendo que todo el mundo quiera tener e impulsar sus propias funciones inteligentes.

En este 2025, la compañía de Sam Altman ha logrado un objetivo casi imposible, convertirse en la start-up privada más valiosa del mundo, superando a la SpaceX de Elon Musk. Pero el 2026 de ambos empresarios multimillonarios va a ser bastante movidito. Empezando por la salida en bolsa de ambas marcas, alcanzan la mayor de la historia por el alto valor de ambas firmas.

Sí, ChatGPT ha monopolizado el uso de la IA en los últimos años. Los últimos datos apuntan a que más de 700 millones de usuarios usan cada semana el chatbot de OpenAI. Pero para que su uso sea mejor, debe ser más eficiente. La inteligencia no da para que su consumo energético sea bajo y una reciente investigación del laboratorio de IA de la Universidad de Rhode Island, recoge que ChatGPT-5 consume entre 2 y 45 vatios por mensaje de longitud media. Superando en más de 50 veces la energía de una búsqueda en Google, por poner un ejemplo.

Con un uso cada vez mayor, los modelos de lenguaje de OpenAI consumen más y más energía, algo que genera un impacto mayor. De hecho, uno de los efectos que puede provocar este crecimiento del uso de la IA es el de los chips. Sí, al igual que pasó en los coches hace unos años, se teme que la fuerte demanda de RAM haga que algunas marcas de smartphones den un paso atrás. En concreto, optando por ofrecer una memoria RAM de 4GB, en lugar de los de 6 o 8 actuales. Lo que se transformaría en una subida de precio, ya que las prestaciones serían inferiores. Sin duda, de ser así, será el gran reto tecnológico de 2026.

En España, también creen que la IA será clave en los próximos años. Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada el pasado 23 de diciembre, recoge que el 91% de los españoles cree que será el avance tecnológico con mayor desarrollo de los próximos 10 años.

Diez años marcados por la IA, los robots o la microelectrónica: así creen los españoles que avanzará la tecnología en la próxima década En una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a más de 4.000 personas, reflejan la preocupación por el posible impacto negativo en el empleo, pero un 91% considera que la IA marcará los futuro avances.

Desde Microsoft, consideran que la IA está avanzando hacia una nueva fase y que 2026 será el año en el que dejará de ser una herramienta para pasar a ser un aliado. Entre otras cosas, considera que será un punto de inflexión para multiplicar el potencial de la gente y que la seguridad será clave ante la proliferación de agentes de IA en el entorno laboral.

Resaltan su influencia en algunas áreas, como la medicina, tratando de reducir la brecha sanitaria mundial; en el sector científico, convirtiéndose en el eje central del proceso de investigación; con una infraestructura de AI más eficiente; y un futuro gran salto de la computación que puede estar mucho más cerca de lo que parece.

"La ventaja cuántica impulsará avances en materiales, medicina y muchos otros campos. El futuro de la IA y de la ciencia no será solo más rápido, sino que será completamente redefinido", ha señalado Jason Zander, vicepresidente ejecutivo de Microsoft Discovery and Quantum,

Yo, ¿robot?

La película de ciencia ficción Yo, robot, pese a estrenarse en el año 2004, sigue estando en el colectivo de la gente. El film protagonizado por Will Smith sigue siendo un 'guantazo' para todos aquellos que defienden la necesidad de seguir impulsando robots.

Habla del año 2035 y ya queda menos para esa fecha. En concreto, 19 años. Y pone de manifiesto una sociedad plagada de robots en la vida cotidiana, que termina transformándose con comportamientos sorprendentes de estos sujetos. Algo parecido a lo que ilustró Stephen King en La rebelión de las máquinas.

Pero no estamos aquí para hablar de películas o libros, ya que, en cualquier momento, puede venir un robot y hacerlo mejor. Lo cierto es que los avances en robots humanoides son cada vez mayores.

Hace un año, en una entrevista al ingeniero español Omar Hatamleh en El HuffPost, explicaba que siguen siendo "avanzados de año a año". "Al principio va a ayudar a la gente para que no tenga que trabajar tanto. Cuando los robots estén avanzadísimos, podrán trabajar todo el día y no necesitarán vacaciones", aseguró.

Ese es, sin duda, uno de los puntos a mejorar. Como estos nuevos dispositivos pueden servir para facilitarnos las cosas, pero sin ofrecer un impacto humano directo. En parte, ya están entre nosotros, aunque no con el aspecto de aquellos que han lanzado Tesla o Xpeng. Se trata de los robots aspiradores y robots domésticos.

Pero, como mencionaba, 2026 va a ser un año de lanzamientos y desarrollo de robots humanoides. Entre ellos, el Tesla Optimus, con una disponibilidad que, si no falla nada, arrancará en 2026. También hay otros prototipos, como el robot IRON de Xpeng, que podría comenzar a producirse en los próximos meses. Y ejemplo de ello es el CES 2026, de Las Vegas, en el que algunas compañías han revelado sus planes en el sector. Pero todavía sigue quedando camino por recorrer, en un futuro, cada vez más cercano.

IA, por fuera y por dentro

Hablábamos antes de los modelos de IA que usan las grandes tecnológicas, pero también hay una carrera, casi espacial, por poner en marcha y desarrollar dispositivos que sean diferenciales.

En los últimos meses, hemos conocido las nuevas gafas de Meta, la actualización de las Vision Pro de Apple y que Samsung se va a unir a la fiesta, con unas gafas de realidad virtual. Un lanzamiento, previsto para 2026, al que también está esperando Google. Un complemento que no es, ni mucho menos, el único impulsado con IA.

Hay uno que ya está en nuestros bolsillos, el smartphone. La lucha por ofrecer una IA diferencial no ha hecho nada más que comenzar. Google es una de las mejor posicionadas, sincronizando su Gemini y sus herramientas de IA en dispositivos como su Google Pixel 10 Pro. Samsung, Huawei, Honor, OnePlus, OPPO... Todos tratan de no quedarse atrás.

Se me había olvidado Apple. Bueno, la verdad es que no había pasado. Es cierto que Apple Intelligence funciona, pero las comparaciones son odiosas. Y eso, la compañía de Tim Cook lo sabe. Por ello, sigue negociando, dispuesta a pagar cientos de millones de dólares a Google por un modelo de Gemini para mejorar su asistente, Siri.

Lo que sí ha llegado a Europa en diciembre ha sido la traducción en tiempo real en los AirPods, con los que se puede hablar con otra persona en diferentes idiomas y que los cascos nos traduzcan de forma instantánea lo que nos está diciendo. No es algo nuevo y cada vez son más las marcas que lo están impulsando.

Si, como mínimo, 2026 es un año como 2025, está claro que los avances van a ser tremendos. Siendo el año en el que se impulsará la IA como un aliado de las personas y para que, en el campo de la investigación o la sanidad, se puedan seguir consiguiendo hitos. El camino es prometedor, pero hay que seguir prestando atención en los baches y reforzando la seguridad en un entorno cada vez más digital y, por tanto, más vulnerable.