Bradley Voytek, neurocientífico, zanja la obsesión por los 'hacks' cerebrales y trucos para concentrarse: "Recomendaría dormir"

La optimización cognitiva es un concepto que se está poniendo de moda entre nuestra sociedad. Con el paso del tiempo, la salud cerebral ha cobrado mayor relevancia, ya que las personas están priorizando cada vez más el cuidado de la mente, hasta tal punto de que hoy en día existen suplementos y aplicaciones elaboradas para la mejora del sistema cognitivo.

¿Pero qué exactamente la salud cerebral y la optimización cognitiva? Un portal especializado define la salud cerebral como "un estado en el que en el que cada individuo puede realizar sus propias habilidades y optimizar su funcionamiento cognitivo, emocional, psicológico y conductual para hacer frente a situaciones de la vida", expone dicha página web.

Por otro lado, la optimización cognitiva se define como "mejorar la atención, concentración, velocidad de procesamiento, rapidez en la toma de decisiones y razonamiento crítico", según Bitbrain.

Las herramientas disponibles y los avances tecnológicos.

Un artículo de Business Insider expone que en la actualidad existen suplementos y aplicativos orientados a la optimización cognitiva.

La creatina, por ejemplo, es un suplemento mundialmente conocido para la mejora muscular. Sin embargo, "en los últimos años, los investigadores han comenzado a desvelar los posibles beneficios de la creatina para mejorar la cognición, incluyendo estudios preliminares prometedores para personas con falta de sueño y pacientes con Alzheimer", expone el medio estadounidense.

Por otro lado, BrainHQ, una empresa que vende programas de entrenamiento mental, ha descubierto junto a la Universidad McGill de Canadá que la implementación de ejercicios mentales durante 30 minutos al día en un período de 10 semanas consecutivas, ayuda al incremento de la acetilcolina en personas mayores de 65 años.

La acetilcolina es una sustancia química clave del cerebro que ayuda al movimiento, la memoria y el aprendizaje.

Eso sí, respecto a los avances tecno-científicos que se están elaborando de cara el futuro, se destaca la participación tanto de Apple como de Meta.

Ambos gigantes tecnológicos se encuentran "desarrollando, patentando o adquiriendo dispositivos que pronto podríamos llevar en la muñeca, en el cuello de la camisa o en la nariz para mejorar nuestro estado de ánimo, e incluso para 'potenciar' la inteligencia al proporcionar una especie de inyección de adrenalina que aumenta el coeficiente intelectual", explica el mismo medio.

Dormir es clave

Hasta la fecha lo cierto es que no ha llegado el dispositivo o la tecnología adecuada, tocará seguir esperando hasta que se desarrolle con plenitud dicho avance innovadores.

Es por ello que el neurocientifico, Bardely Voytek, quien además es docente, cuando sus estudiantes tienen dificultad a la hora de concentrarse, siempre responde lo mismo "yo recomendaría dormir", asegura el profesor.