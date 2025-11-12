Jonathan, joven argentino que ha trabajado nueve días de friegaplatos en Alemania: "880 euros, cada uno verá qué opina"

Alemania es uno de los países con los salarios más competitivos de toda Europa, lo que atrae a muchas personas extranjeras a trabajar para recibir una remuneración mayor que en sus países de origen.

Esa decisión es la que ha adoptado Jonathan, un joven argentino que se ha desplazado hasta Alemania para tratar de conseguir un futuro más próspero en términos laborales y, en consecuencia, económicos.

En ese sentido, una de las grandes ventajas de trabajar en Alemania es que el país cuenta desde el año 2025 con un salario mínimo interprofesional de 2.161 euros al mes (en 12 pagas).

Ello significa que trabajando incluso en sectores en los que no se exija cualificación, los empleados se aseguran recibir cada mes más de 2.000 euros (siempre que estén contratados a jornada completa).

Jonathan, a través de un vídeo publicado en la red social Instagram, ha explicado que "yo trabajo en Alemania como repartidor de supermercado en bici. Pero como este mes tenía mucho tiempo libre, me dije voy a empezar en otro trabajo para ocupar estos días libres".

Ante esa situación, el joven argentino quiso incrementar sus ingresos trabajando como friegaplatos en un restaurante alemán durante nueve días. Y ha enseñado cuál ha sido el resultado de ese trabajo grabando el contenido del sobre que le han entregado en el establecimiento como salario.

El resultado es que por esa semana y dos días trabajando en el restaurante ha obtenido 720 euros, es decir, 80 euros por día. A ello, además, hay que añadir las propinas, que han ascendido a 160 euros.

En total, Jonathan ha cobrado 880 euros por su labor fregando platos durante nueve días en el restaurante, por lo que ha percibido casi 100 euros diarios durante su estancia en la empresa.

Respecto a si el trabajo está bien pagado o no, el joven ha señalado que "cada uno verá qué opina", añadiendo que "el único dato que doy para que tengan una idea más o menos de cuánto dinero sería es que yo por mes pago 600 euros en la casa en la que estoy ahora".