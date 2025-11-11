José Miguel, camarero español en Irlanda: "Llegué a cobrar 2,5 euros la hora por trabajar en España. En Irlanda pude ganar unos 2.200 euros al mes"

Los sueldos en España se encuentran ampliamente por debajo de la media de los salarios en la Unión Europea. Esa realidad está empujando a numerosos españoles a salir de nuestras fronteras para recibir una mayor remuneración.

Esa aventura es la que ha emprendido José Miguel, un camarero español que ha decidido emigrar a Irlanda. El país cuenta con uno de los salarios mínimos más elevados de todo el viejo continente.

En concreto, en Irlanda el salario mínimo se encuentra fijado desde enero de 2025 en 13,50 euros por hora. Ello significa que allí un camarero puede llegar a ganar más de 2.000 euros al mes, una cifra muy alejada de la que (en la mayoría de los casos) se puede obtener en España trabajando en esa misma profesión.

En declaraciones a LaSexta, este camarero español ha asegurado llegado a cobrar más de 500 euros a la semana en un bar de Irlanda. Esa cantidad supone, según el propio José Miguel, "unos 2.200 euros al mes".

Su situación salarial en Irlanda es radicalmente diferente a la que tenía en España pese a que no ha cambiado de trabajo. En ese sentido, José Miguel ha recordado que, en España, "llegué a cobrar 2,5 euros la hora por trabajar".

Gracias a ese notable incremento en su nómina, el camarero no solo está logrando cubrir sus necesidades básicas (vivienda, alimentación, transporte…) sin ningún tipo de problema sino que está consiguiendo ahorrar bastante dinero cada mes.

En estos momentos, el salario mínimo interprofesional en España se encuentra situado en 1.134 euros brutos (en 14 pagas). A pesar de que el salario mínimo ha experimentado un incremento del 61% desde 2018 (pasando de 736 a 1.134 euros brutos en 14 pagas), la cifra aún se encuentra alejada del salario mínimo con el que cuentan otros países de la Unión Europea.