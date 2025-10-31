Rafael, médico español en Alemania con jornadas de 10 a 16 horas: "Nadie hace guardias por gusto, si no trabajamos no comemos"

El ascenso social no garantiza dejar atrás la etiqueta de 'clase trabajadora'. Esa idea es la que defiende Rafael Zafra, médico español afincado en Alemania y creador de contenido en TikTok, con una reflexión viral sobre el esfuerzo, los sueldos y la conciencia de clase.

"Tengo 'lereles', como me gusta decirlo (en referencia al dinero), pero soy de clase trabajadora", señala el joven en un vídeo publicado en su cuenta @sexologiaconrafa en el que habla sobre su humilde origen: "Yo sé lo que es que tu madre haga malabares para llegar a final de mes, tener que pedir bonos sociales para comida, para luz... depender de la pensión de una abuela que cobra 500 euros. Ver que no entra ni un duro en tu casa durante meses y que la cuenta solo baja. Esa ha sido mi adolescencia".

También cuenta que él mismo ha tenido que esforzarse mucho cuando emigró a Alemania hace un año para convalidarse el título de médico: "Como mi familia no me podía mantener mientras estudiaba alemán, me puse a trabajar en una planta de reciclaje y de camarero". "Hubo un mes en que tuve los dos trabajos a la vez. En noviembre del año pasado trabajé en el restaurante 14 días seguidos, tuve dos días de descanso y luego trabajé otros 14 días seguidos. Ese mes cobré 3.000 euros con las propinas", detalla.

El médico asegura que su personalidad fue la que le permitió ganar una suma importante de dinero durante su paso por la hostelería: "Tengo mucha labia, soy muy espabilado, muy echado para adelante. Era el único que sabía llevar un restaurante lleno de gente. Y le salía muy barato a los jefes porque hacía el trabajo de dos, entonces me daban todos los turnos buenos y me forraba a propinas".

Todo esto le ha hecho valorar lo que tiene ahora: "Pasé de tener que pedir un bono social a Endesa para pagar la luz y tener que ayudar a mi madre a rellenar el formulario a cobrar 2.500 euros todos los meses, me creo que soy Donald Trump, me creo que soy millonario y no es la verdad. Tengo dinero, y lo valoro, porque sé lo que es no tener dinero".

El esfuerzo detrás del salario

El médico reconoce que, gracias a sus ahorros, puede permitirse unos meses de descanso antes de incorporarse a un hospital alemán, pero insiste en que eso no le convierte en parte de una élite y define el duro trabajo que hace su pareja, también médico, y que le espera a él mismo en un futuro próximo.

"Puedo permitirme estar dos meses sin hacer nada, viviendo de ahorros y de lo que cobra mi pareja, que es médico. En dos o tres meses voy a empezar a trabajar. Los médicos en Alemania están mejor pagados que en España, pero mi pareja se levanta a las 5:50 horas, le hago el desayuno y se va al hospital. Llega a casa a las 17:00 horas, hace guardias de 16 horas... Que sí, cobramos bien, pero trabajamos muchísimo", comenta.

De esta forma, Zafra trata de desmontar la idea de que un salario alto basta para abandonar la clase trabajadora: "Somos clase trabajadora. Si no trabajamos, no comemos. Podemos entrar en el debate de si comemos mejor o peor, de si puedo estar varios meses sin trabajar mientras hay gente que no puede permitirse estar ni un solo mes enfermo. Pero yo no puedo vivir la vida sin trabajar".

Su argumentación, sencilla pero contundente, gira en torno a una idea: el trabajo como elemento definitorio de clase, más allá del nivel de ingresos. "Tendremos muchos dineros, pero somos de clase trabajadora, porque una persona que no lo es no hace turnos de noche, no trabaja guardias de 16 o 24 horas por gusto. Ni se levanta a las 5:50 por gusto y se acuesta a las 21:00. Una persona que no es de clase trabajadora no hace esas cosas por gusto", sentencia.

¿Cuánto cobra un médico en España y en Alemania?

Zafra también comparte una reflexión sobre lo afortunado que se siente por el sueldo que va a tener, siendo consciente de que en nuestro país no cobraría lo mismo: "Tengo conciencia de clase, sé lo que yo cobro como médico en Alemania y lo que cobra mi pareja, que no es lo que se cobra en España. También lo valoro".

Estudiar Medicina sigue siendo una de las opciones académicas más deseadas por los jóvenes, tanto por su impacto social como por las retribuciones económicas que puede ofrecer, aunque varían notablemente entre Alemania y España.

Angie Bru, médica venezolana residente en Alemania, explica también en su cuenta de TikTok @trabajarenalemania que, en ese país, los residentes, recién graduados en formación especializada, perciben unos 7.000 euros brutos al mes, lo que se traduce en unos 4.500 euros netos.

Por su parte, los especialistas que trabajan en hospitales alcanzan los 10.000 euros brutos mensuales (6.500 netos), mientras que aquellos con consultorio propio superan los 20.000 euros brutos, quedando en unos 14.000 euros netos. Bru aclara que estas cifras son aproximadas y dependen de los impuestos aplicados.

En contraste, el salario medio de un médico en España es de 54.200 euros brutos anuales, lo que equivale a unos 2.940 euros netos al mes, recoge Redacción Médica. No obstante, las diferencias entre comunidades autónomas son notables.

Los médicos mejor remunerados se encuentran en Ceuta y Melilla, donde pueden llegar a cobrar 6.423 euros brutos mensuales en la etapa final de su carrera. En el extremo opuesto, Navarra registra los sueldos más bajos, con 2.543 euros brutos mensuales para médicos interinos o sustitutos.