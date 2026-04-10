El importante mensaje de Karin Herrero sobre el bullying: "Tener un pequeño altavoz para compartirlo es mi mayor regalo"

El popular locutor de radio y reportero canario Karin Herrero ha sido uno de los grandes protagonistas de la alfombra roja de LOS40 Primavera Pop 2026, celebrado este viernes en el Movistar Arena, que vibrará esta noche con las actuaciones de Fangoria, Abraham Mateo, Álvaro de Luna, Omar Montes y Juan Magán, entre muchos otros como los jóvenes talentos Ruslana, Naiara, Walls y Chiara Oliver.

Herrero siempre ha sido un creador de contenido que ha aprovechado el altavoz que le han dado las redes sociales para defender el acoso y el ciberacoso. Una vez más lo ha reiterado ante los micrófonos de El HuffPost durante la alfombra roja.

"Yo creo que todos hemos sufrido bullying en algún momento de nuestra vida", ha expresado el reportero, uno de los otros y voces más reconocidos de LOS40. De hecho, ha recordado que él también ha vivido un episodio violento cuando era joven: "Yo, evidentemente, tuve algún episodio violento, no me acuerdo. Además, son cosas que te trauman, que te dejan huella de por vida".

"Un chaval de clase me cogió del cuello"

"Me acuerdo de una excursión en la que un chaval de la clase de al lado me cogió del cuello y me levantó así contra la pared... y son cosas que recuerdas nítidamente porque son traumas", ha relatado.

Por eso cree que es importante combatir el bullying y cualquier tipo de acoso cuando se tiene altavoz: "Entonces, de todo eso que yo he vivido y tanta gente, tener ahora un pequeño altavoz para poder combatirlo creo que es mi mayor regalo y mi mayor responsabilidad".

En una entrevista el pasado mes de febrero en Hola, recalcó la importancia y la preocupación de que el acoso y el bullying atravesaron los muros de los centros educativos "para perseguir a sus víctimas hasta sus casas a través del ciberacoso". "Una de mis grandes luchas sociales en redes es combatir el acoso escolar", destacó.