Un joven está en su salsa mientras sus padres están de vacaciones, llaman a la puerta y es un agente con sospechas

Peter Withag, un agente de policía, estaba patrullando las afueras de la ciudad neerlandesa de Tubbergen cuando de repente vio a un joven tirando una bolsa de basura que le resultó sospechosa.

Tal y como recoge el medio de comunicación neerlandés De Gelderlander, en esa zona hay contenedores de basura en los que únicamente está permitido depositar residuos plásticos.

Pero lo que ese joven estaba tirando parecía algo diferente. Peter Withag comprobó rápidamente el contenido de la bolsa temiendo que pudiera tratarse de desechos de drogas o de algo aún más turbio.

Sin embargo, el agente de policía se llevó una gran sorpresa. Lo que había dentro de la bolsa eran pañales, algo que no estaba permitido tirar en esos contenedores. En consecuencia, Peter llamó a la puerta del infractor.

Quien abrió era un joven que se encontraba en casa en su salsa mientras que sus padres estaban de vacaciones. Al ser preguntado por lo tirado en la bolsa, respondió: "Vosotros sois de mente abierta, ¿verdad?".

Tras esa frase, el joven reconoció que "me gusta andar en pañales por casa". No obstante, sus padres (con quienes vive) no saben de esa preferencia, por lo que aprovechó su oportunidad al quedarse solo en casa para ponerse los pañales.

El agente de policía ha explicado que pese a esa afirmación tan extraña "mantuve mi mirada neutral, estamos acostumbrados a algo en la policía", y le comunicó al joven que iba a ponerle una multa por tirar los pañales en unos contenedores no habilitados para ello.

Al despedirse, Peter Withag le dijo al joven: "La próxima vez, lleve una bolsa así al vertedero".