Juan Luis Arsuaga: "La ciencia y la investigación en España se hace en la universidad pública. Punto"

A estas alturas poco queda que contar nuevo para describir la figura de Juan Luis Arsuaga. A sus 70 años basta con ojear su currículum y ver toda su trayectoria profesional para darse cuenta del peso que tiene este madrileño dentro de la ciencia a nivel mundial. Doctor en Ciencias Biológicas, catedrático en Paleontología, codirector del equipo de investigación de Atapuerca desde hace 32 años, director científico del Museo de la Evolución Humana, profesor de universidad, escritor o divulgador. Casi nada.

Todo lo sigue haciendo con la misma ilusión con la que empezó y manteniendo viva la llama que le hace seguir retrasando su jubilación, incluso a pesar de haberse sacado el carnet de patrón de yates. En vez de surcar los mares se puede decir que sigue recorriendo las carreteras entre Madrid y Burgos.

En su día a día, además, Arsuaga siempre va acompañado de un libro. Ha perdido la cuenta de los que ha leído en su vida, pero puede avanzar que son miles. "Solo se lleva la cuenta de las cosas que se practican o se hacen poco", bromea.

Por ello, no hay mejor invitado que él para promocionar la herramienta A unos libros de distancia, el nuevo recomendador de la Casa del Libro para calcular el número de libros que una persona necesita para acercarse a cualquier objetivo vital. En la presentación de esta nueva función, además del paleoantropólogo, también estuvieron la escritora Paloma Sánchez-Garnica, el presentador de Antena 3 Noticias Vicente Vallés y la nutricionista Ángela Quintas.

Arsuaga, aprovechando que abril es el mes del libro, charla con El HuffPost sobre todo lo relacionado con esta feria, pero también sobre asuntos de actualidad como la 'desextinción' del lobo huargo, la situación mundial o el estado de la ciencia en España.

Estuvo en un acto donde una chica quería ser presidenta y preguntaba a la nueva aplicación de la Casa del Libro a cuántos libros de distanciaba estaba de serlo, ¿usted lleva un cálculo de los que se ha leído a lo largo de su vida?

No te sé decir porque es que no paro de leer libros y deben de ser miles y miles. Si llevara la cuenta sería porque leo muy poco. Tampoco sé las películas o partidos de fútbol que he visto, las montañas que he subido ni de los pájaros que he observado. En realidad, solo se lleva la cuenta de las cosas que se practican o se hacen poco.

Libros habré leído miles, pero teniendo en cuenta que estoy siempre con un libro en las manos te puedo decir que mínimo uno a la semana.

La presentación de la herramienta 'A unos libros de distancia' de la Casa del Libro con Vicente Vallés, Paloma Sánchez-Garnica, Juan Luis Arsuaga y Ángela Quintás. Imagen cedida

Abril es el mes del libro y parece que se lee más ahora que durante el resto del año, ¿ se lee durante todo el año lo suficiente o es un poco postureo de estas fechas?

No, lo que pasa es que la gente regala y lo enseña y hay fechas para regalar. El libro es un objeto y, como todo objeto, puede ser utilizado para hacer un regalo, así que se regala mucho, especialmente ahora con Sant Jordi, pero la mayor parte de la gente lee.

Luego también es que la Feria del Libro es una feria y en esencia es lo mismo que una feria de productos del campo, de arte o de cuadros e, igual que una feria de ganado se compra y se vende ganado, en una de libros pasa lo mismo con los libros.

La gente va, ve las novedades, conoce nuevas publicaciones, descubre autores y se lo pasa bien, que eso es lo fundamental, el ir por placer y por disfrute. Yo no creo que nadie vaya a la Feria del libro de Madrid para que le vean o por postureo ni por nada parecido.

El pasado lunes falleció el escritor Mario Vargas Llosa, que tiene una frase muy famosa que decía que lo más importante que le ha pasado en la vida es aprender a leer, ¿a usted entiendo que también?

A la humanidad directamente, se puede extender a toda la humanidad. Lo más importante que le ha pasado a la humanidad es aprender a leer y a escribir.

¿Lo pondría al mismo nivel que el descubrimiento del fuego?

Claro que sí, es el acontecimiento mayor de la historia de la civilización. El fuego es de la prehistoria, pero de la historia es sin duda la escritura. Es que la historia empieza con la escritura, así que fíjate hasta qué punto es importante.

En el evento recomendó el libro de Alicia en el país de las maravillas por su contenido matemático, ¿lo mantiene?

Sí, es un libro que está hecho por un matemático. La gente se piensa que está hecho por un escritor de ficción y no, está hecho por un matemático y seguramente solo un matemático podría haber hecho ese libro porque juega con los límites de la realidad y con la imaginación. Es un buen libro porque es una buena síntesis de todo y de la buena literatura, de la creatividad y es muy imaginativo, como lo es la ciencia.

¿Se está perdiendo el leer más a costa de nuevas tecnologías, plataformas de series, etc?

No, francamente no me lo parece. Uno puede apreciar algunos signos preocupantes, como por ejemplo que ya no se ve a casi nadie leyendo en el metro y mucho menos en el tren, pero, sin embargo, luego hay unas cifras de ventas de libros que dan unos números altísimos y nunca se han vendido tanto como ahora. El interés sigue ahí y puede que hayan cambiado los hábitos de lectura y ahora sea más íntima. Antes se cogía un libro para estos trayectos y ahora puede que la gente diga que va mirando el móvil y ya está y así no carga con los libros y puede que hayan cambiado los lugares donde se lee y sean más íntimos en casa. Eso sí puede ser.

Yo como científico me tengo que vender a la evidencia y esta dice que nunca se han vendido tantos libros como ahora en España, aunque es verdad que tenemos que vender más para acercarnos a otros países que tiene más lectores como Gran Bretaña, Alemania o Francia.

Le he pedido a la inteligencia artificial que me haga una lista de paleontólogos y paleoantropólogos famosos y españoles solo sale usted, ¿lo sabía?

No creo que la inteligencia artificial tenga muy claro lo que es un paleontólogo (se ríe). Está bien porque funciona por asociación y es un buen ejemplo porque a mí me sucede cuando hago cosas que tienen que ver con literatura. Como soy inclasificable, en cualquier búsqueda no salgo en ninguna categoría. Por ejemplo, tú dices que soy novelista y no entro; divulgador, pues tampoco. Los que no tenemos una etiqueta pegada a la piel somos más difíciles de encontrar porque la inteligencia artificial, esto es una buena reflexión, funciona por asociación de palabras. Entonces, Arsuaga y paleontólogo parece que es una asociación, así como Mbappé y futbolista también parece que es una asociación que está clara. Igual si pones Arsuaga y científico no te salgo tanto porque a lo mejor estoy etiquetado como paleontólogo y, es verdad, que soy un paleontólogo muy conocido.

¿Cómo lleva ser un poco influencer?

Muy tranquilamente. Mira, ahora mismo te dejo a ti y me monto en el metro y tan ricamente me voy a hacer mi trayecto en el metro y nadie me hace ningún caso. Quiero decir, es como tiene que ser, igual hay alguien que me saluda y le digo hola y ya está. En el mundo del famoseo, vamos a decirlo así, es un poco lo que uno ofrece. Uno recibe aquello que da y como no estoy en el mundo de los influencers no me van a decir nada. Habrá gente que me reconozca y que diga que se ha leído un libro y ya está. Es como si yo veo al de la pastelería, pues no le digo nada. No pertenezco al mundo del espectáculo.

El paleantropólogo Juan Luis Arsuaga. Imagen cedida

¿Y nota que carga sobre sus hombros con el peso de dar a conocer su sector? Es el único que sale en la televisión.

Es verdad que es salir en La Revuelta y convertirte en una cara conocida porque es un programa que tienen mucha audiencia, pero ya está. No, en serio, responsabilidad ninguna. Más bien al contrario. Yo disfruto mucho y a lo que hago lo llamo compartir. Ya que a mí me gusta mucho leer y me leo cosas a veces muy áridas y aburridas, me gusta contarlo después de digerirlo y hacer una digestión. Si me he pegado la paliza te lo voy a contar y así tú no tienes que hacer tanto esfuerzo. A fin de cuentas, se trata de compartir.

No es que lo haga en plan heroico, sino que yo mismo si me meto en un tema científico, me meto en él, le doy vueltas hasta que lo voy entendiendo y asimilando y ya que he hecho este esfuerzo se lo voy a facilitar a otros, pero no es que yo sepa más o venga al mundo siendo más sabio, simplemente es que el esfuerzo que he hecho quiero que lo aprovechen otros también.

Tiene 70 años, lleva 43 años trabajando en Atapuerca, 32 como codirector y hasta he leído que se ha sacado el título de patrón de yate, ¿no se piensas jubilar?

Es más debería de habérmelo sacado antes porque me he alargado mucho, pero no, no me voy a jubilar porque yo sigo investigando, sigo excavando y sigo dando clases y en los próximos años tengo clases aquí en la universidad. También sigo siendo director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos y no me voy a jubilar, pero sí que es verdad que mantener mi actividad me priva de hacer otras cosas apasionantes. Ese es el equilibrio y la cuestión, que para poder hacer otras cosas tengo que dejar estas que tengo tan interesantes, así que intento alternar unas con otras, pero me queda poco tiempo.

El catedrático y codirector de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga. Imagen cedida

¿Entonces sí tiene una fecha en mente? Puede dar la exclusiva.

Me podría haber jubilado. La gente me lo dice y administrativamente me podría haber jubilado hace cinco años y llevarlos navegando. Si no lo hice es porque lo que hago me sigue gustando y creo que todavía no he acabado de decirlo todo. Si me preguntas por un horizonte, pues yo qué sé, pero si en tres años puedo haber acabado la parte de investigación de laboratorio y la parte del museo de terminar el diseño, sí que me gustaría estar más desahogado y exento de responsabilidades.

No voy a dejar de pensar en la ciencia y voy a seguir escribiendo, investigando y reflexionando, pero la cuestión son las responsabilidades administrativas y ojalá dentro de estos dos o tres años pueda dedicarme más al mundo del pensamiento y menos a los temas de la responsabilidad.

¿Qué le parece todo el tema de la ‘desextinción’ del lobo huargo?

Es un tema que nos daría para hablar otra llamada entera porque estoy muy metido. No porque yo me dedique a la modificación genética, sino porque los que lo han hecho son amigos míos que han trabajado conmigo. Me refiero a los de la parte científica, aquí hay una parte que, digamos, es de explotación económica del tema porque esto es una empresa, pero luego hay científicos que asesoran y que son profesores de universidad e investigadores que trabajan conmigo en Atapuerca. Nosotros hacemos ADN antiguo, de hecho, el ADN humano más antiguo lo hemos secuenciado en Atapuerca y colaboramos con los principales laboratorios de investigación en ADN antiguo y estos son los que están asesorando este proyecto porque son los que tienen conocimiento.

En esencia, es un tema interesante. A mí no me interesa lo de la reconstrucción y la parte comercial, el que la gente pague por verlos, ese aspecto no me interesa, aunque entiendo que es una industria, pero sí me interesan los procedimientos. Esta idea de modificar o recuperar, por ejemplo, a los mamuts, se imaginaba hace 10 años de una forma muy diferente a la de ahora. Se han desarrollando técnicas de edición genética que han sido premios Nobel y que han cambiado todo. Es un tema interesante para seguirlo.

Tengo muchos colegas que están en esto, no en la parte industrial, pero sí en la de modificar el genoma porque para modificar un elefante para convertirlo en mamut tienes que hacer esa alteración en el genoma.

No vamos a ver a estos lobos ni a los mamuts corriendo por ahí Juan Luis Arsuaga

¿Y está a favor de esta recuperación de especies?

Eso yo lo veo como un circo. No me parece que sea algo que vayamos a ver, no vamos a ver a los lobos huargos ni a los mamuts corriendo por ahí.

Por poner un ejemplo rápido, no vamos a poder ver un lobo corriendo por el Pirineo.

No, en el Pirineo bastante con que tengamos lobos, que ahora se han declarado especie de caza. O sea, que quiero decir que precisamente el problema del Pirineo son los osos, los lobos, etc. Ahora bien, si en un rancho de Nevada quieren poner unos elefantes asiáticos genéticamente modificados para que tengan un fenotipo, es decir, una apariencia de mamut, y la gente paga por ver eso, y esta empresa lo rentabiliza muy bien, allá ellos, pero no vamos a ver los tigres dientes de sable funcionando por ahí. Bastante tenemos con evitar que se extingan los que hay amenazados.

Aprovechando el término de extinguir y con todo lo que está pasando en el mundo en los últimos años, como el conflicto en Gaza, el kit de supervivencia, los aranceles, etc, ¿nos podemos autoextinguir mientras buscamos la 'desextinción' de otras especies?

Autoextinguirnos no sé, pero volver a la Edad de Piedra igual sí. Hay una frase que se dice y que es que después de una guerra nuclear la siguiente será con hachas de piedra. Quiero decir, como hay arsenales nucleares, estos se pueden usar...

A mí me llama mucho la atención, en estos años pasados, cómo habíamos conseguido borrar de la mente y olvidarnos de la existencia de las armas nucleares, que de pronto desaparecieron y nadie hablaba de ellas, como si no existieran y no, existen y obviamente hay un peligro.

Tiene la serie con Juan José Millás de la conciencia, la vida o la muerte contada por un sapiens a un neandertal, ¿cómo sería la guerra actual contada por un sapiens a un neandertal?

Es una cosa que no hemos tocado a fondo, pero que sí que podríamos tocar. La gran debilidad o el gran problema del ser humano es que tenemos un instituto tribal, de pertenencia a grupos tribales. Las tribus son por definición excluyentes. Empezando por ver cómo se forman los grupos, cómo se forman las tribus y a partir de ahí todo lo demás es más fácil de entender.

Una vez que nos damos cuenta que tenemos un instinto tribal de pertenencia a una tribu, luego ya llega el enfrentamiento entre tribus, es decir, desde que empezamos a formar tribus hay conflictos. Los animales no forman tribus, forman grupos biológicos y esto es lo característico del ser humano y ese instinto es lo que nos divide.

Precisamente en los últimos tiempos esa división ha vuelto a surgir hasta en temas que estaban más o menos consensuados como las vacunas o que la tierra es esférica. Han surgido otra vez voces contrarias en la pandemia, ahora terraplanistas tras el viaje de Calleja al espacio, ¿eso nos divide?

Esa es gente que busca notoriedad. Mucha gente que le gusta ahora el terraplanismo porque el objetivo es salir como sea en los medios, hay un fenómeno curioso que es el afán de salir en los medios y si hay que salir siendo terraplanista, pues adelante. No hay que confundir la excepción con la regla. Cuando en España llegó la vacuna del covid se vacunó el 99% de la población, esa es la realidad, pero esta gente busca notoriedad y es básicamente eso.

¿En España se invierte en ciencia lo suficiente?

Sobre esto en España hay que decir varias cosas y hay que dar un dato relevante: la ciencia en España se hace en la universidad pública. Las universidades privadas tienen un debate en el que no entro, pero la ciencia y la investigación en España se hace en la universidad pública. Punto. Esto es importante. Luego también en organismos públicos como el Consejo porque la ciencia en España es pública y con esto creo que lo he dicho todo. Está claro lo que tenemos que apoyar. Si queremos conocimiento habrá que invertir. Si queremos más conocimiento y no más ignorancia habrá que apoyar aquellos lugares en los que se hace la ciencia. En España y fíjate la frase, no digo que la mayor parte de la ciencia se hace en la universidad pública, digo que la ciencia, toda, se hace ahí y en los institutos públicos de investigación.