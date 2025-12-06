Katie y Alan, pareja jubilada anticipadamente a los 40 años: "No encendíamos la calefacción en invierno"

El sueño de cualquier trabajador es alcanzar la jubilación. El problema es que, casi en todas las ocasiones, ese momento llega cada vez más tarde. En España, la edad de jubilación ordinaria para 2025 es de 65 años para quienes hayan cotizado 38 años y 3 meses o más, y de 66 años y 8 meses para quienes hayan cotizado menos de ese periodo. Pero la cosa va a peor: a partir de 2027, la edad legal de jubilación en nuesto país será de 67 años, a menos que se hayan cotizado 38 años y 6 meses o más, en cuyo caso se podrá seguir jubilando a los 65 años.

Pero, ¿te imaginas la posibilidad de jubilarte a los 35 o 40 años? Pues es lo que Katie y Alan Donegan, una pareja británica,ha conseguido precisamente a esa edad. ¿Y cómo? Pues ahorrando y culminando una supuesta "planificación financiera inteligente".

Primera norma: ser austero

Su historia la cuenta el diario alemán focus.de a partir de una información publicada previamente en el Daily Mail. En primer lugar, Katie y Alán adoptaron una vida muy austera para "maximizar la diferencia entre ingresos y gastos". Por ejemplo, no encendían la calefacción en invierno, cocinaban en grandes cantidades o se llevaban la comida al trabajo. "No encendíamos la calefacción en invierno, excepto cuando mi madre venía de visita", asegura. También cambiaron su coche por uno más pequeño, lo que les permitió ahorrar en combustible e impuestos.

Además, empezaron por crear un fondo de emergencia, evitaron deudas con intereses superiores al 6% y cuestionaron cada gasto para eliminar lo innecesario.

Pero sólo sacrificando la calefacción no se consigue el sueño de jubilarse a los cuarenta. Querían acumular una fortuna de unos dos millones de libras, unos 2,3 millones de euros, para poder vivir sin trabajar. Es decir, una fortuna equivalente a 25 veces sus gastos anuales. Por ello, Alan montó su propio negocio tras quedarse sin empleo y Katie dejó su trabajo corporativo para trabajar como contratista. Empezaron a ganar más dinero, pero no elevaron su nivel de gasto para seguir ahorrando a una mayor velocidad.

Tras su éxito, Katie y Alan comenzaron a compartir sus conocimientos y ofrecen cursos gratuitos para ayudar a otras personas a lograr la independencia financiera. Su mensaje: con disciplina y planificación, la jubilación anticipada es posible para muchos.

¿Cuánto debe tener ahorrado a mi edad?

Si no quieres ser como Katie y Alán pero sí tener una "colchoncito" cómodo de dinero, bancos como Bankinter te dan estos consejos:

Lo ideal sería tener ahorrado a los 20 años el 25% de tu salario bruto total, en el caso de estar ya trabajando a esta edad. Es decir, si se tienen ingresos lo recomendable sería lograr ahorrar el 25% de ese dinero.

A los 35, lo idóneo sería tener ahorrado el doble de tu salario anual y a los 40, lo de cinco años. Ya a los sesenta, lo recomendable sería llegar a los 60 años con siete veces el salario anual ahorrado y a los 65 años, ocho.

Como advierte la entidad, esta fórmula sirve como orientación para poder marcarnos objetivos de ahorro en el largo plazo, pero evidentemente no siempre es fácil conseguirlo. Dependerá de las circunstancias de cada persona y del momento económico y laboral.