La cadena de supermercados que solo vende alimentos caducados para acabar con dos problemas de un solo tiro

En Estados Unidos, donde el despilfarro alimentario alcanza cifras alarmantes, una cadena de supermercados ha dado un pasó audaz, a la par que curioso: vender únicamente alimentos caducados. Se trata de Daily Table, una organización sin fines de lucro fundada en 2015 que opera bajo una premisa clara: "La elección de alimentos no debe depender de los ingresos, sino de la salud".

A primera vista, la propuesta puede parecer provocadora, pero, como ellos mismos plantean, "caducado no significa incomestible, y disculpen la doble negación". La clave, recoge Dissapore, está en una rigurosa selección y control de calidad. Todos los productos ofrecidos, desde envasados hasta frutas, se someten a pruebas microbiológicas y nutricionales siguiendo las directrices de la FDA, garantizando así su seguridad para el consumo.

El modelo de Daily Table persigue un doble objetivo. Por una parte, reducir el desperdicio de alimentos. Por otra, mejorar el acceso a comida saludable para las personas con menos recursos. Y lo hacen con notable eficacia, ya que sus productos proceden de donaciones privadas o se adquieren a bajo coste, lo que permite venderlos a precios asequibles.

Desperdicio alimentario y económico

Las cifras que motivan esta iniciativa son contundentes. El Departamento de Agricultura de EEUU calcula que un tercio de los alimentos producidos en el país nunca se consume, generando pérdidas superiores a los 160.000 millones de dólares anuales. Una de las principales causas es la confusión sobre las fechas de caducidad.

De esta forma, la cadena de supermercados ofrece una solución concreta y replicable. En países como Italia, que también enfrenta serios problemas de desperdicio alimentario, podría ser una fuente de inspiración. Proyectos como este, al igual que iniciativas como Too Good To Go, demuestran que es posible consumir de forma justa, consciente y sostenible.