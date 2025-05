La DGT avisa de un cambio radical en los radares: los conductores ya no pueden aplicar la regla del "5 y 7"

La mayoría de conductores españoles son plenamente conocedores de los pequeños vacíos legales de la normativa circulatoria. Aprovechar hasta el último resquicio que permite la legalidad es algo que cualquier persona trata de hacer, aunque en ocasiones esa fina línea puede jugar en tu contra.

Un caso muy particular de estas artimañas con la que la gente suele jugar, la encontramos al volante. Y es que, hasta ahora, muchas personas jugaban con el margen que tenían los radares. Es decir, en un tramo donde se puede ir como máximo a 100 km/h, las autoridades no ponían multas hasta que alguien no superara los 107 kkm/h debido a ligeros desajustes y fallos de precisión que estos tenían: 'la regla del 5 y 7'.

Lo mismo ocurría en la autovía, zonas en las que mayoritariamente el límite de velocidad se ubica en los 120 km/h, pero estas pequeñas imprecisiones -de un 7%-, permitían a los conductores 'saltarse' el límite hasta los 128 km/h, ya que ese era el límite real para no ser sancionados.

Sin embargo, esto va a cambiar en breve gracias a la implementación de nuevos radares más precisos que colocará la DGT en las carreteras españolas. Así, miles de personas acostumbradas a jugar con este límite tendrán que reducir ese pequeño margen que utilizaban para escabullirse del flash de los radares si no quieren sufrir sanciones.

Según explicó la DGT, a partir de ahora los más de 1.300 radares que hay en toda España incorporarán estas nuevas herramientas que se ajustarán mucho más a la realidad y reducirán el margen casi a cero, por lo que a partir de estos meses, podrías ser multados por sobrepasar la velocidad límite en 1 o 2 km/h. Y todo esto lo han conseguido gracias a la utilización de tecnología punta, mucho más precisa y rápida.

